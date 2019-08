“Sempre nuda!”. Cecilia Rodriguez hot pure in montagna. E si scatena l’inferno

Continuano le vacanze di Cecilia Rodriguez, ma stavolta cambia lo scenario. Non stiamo più a Ibiza, non c’è più il mare, la spiaggia o la barca. Siamo in montagna, tra grandissimi spazi verdi e vette impetuose. La sostanza però non cambia: la modella argentina è sempre qualcosa di assolutamente bollente e riesce a lasciare i propri followers senza fiato anche in altri ambienti. E sono tantissime le foto che arrivano da queste nuove località.

Certo, non mancano le polemiche anche in questo caso: “Anche in montagna deve stare mezza nuda, proprio non ne può fare a meno” scrive un utente, seguito subito da un altro “Si ma fai sempre vedere il sedere!”. Per fortuna ecco che ci sono anche commenti meno cattivi: “Visto che non viaggio è stato bellissimo ‘visitare’ quei luoghi insieme a voi. Siete il ritratto della felicità”, “Vi si ama sempre di più siete bellissimi”. Continua a leggere dopo la foto.









Insomma è sempre polemica su Cecilia Rodriguez, che di recente era stata accusata di voler sfruttare la sorella. Per questo, in una recente intervista, ha dovuto parlare del loro rapporto: “In passato purtroppo Belen mi è venuta a mancare nel periodo per me più complicato, quando cominciavo a diventare donna lei viveva già in Italia. Dopo, quando l’ho raggiunta, nostra madre non viveva ancora a Milano quindi è stata lei a farmi un po’ da madre. Oggi è ancora un po’ così, siamo due persone molto diverse ma che si rispettano profondamente. Lavoriamo anche insieme, abbiamo idee diverse ma alla fine siamo sempre d’accordo”. Continua a leggere dopo la foto.





Nella stessa intervista si leggono anche parole importanti su Ignacio Moser: “Dopo il reality ho provato a non ascoltare nulla – ha spiegato Cecilia Rodriguez – perché per la prima volta dentro a quel programma avevo fatto quello che mi andava di fare senza ascoltare i consigli degli altri. Io sono sempre stata una che prima di fare qualsiasi passo importante, ha sempre chiesto consiglio a quelli che mi stavano intorno… lì, invece, non potevo.” Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 22 Ago 2019 alle ore 6:32 PDT

“E a distanza di due anni sono sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta. Certo, ho sbagliato, ho mancato di rispetto a un paio di persone perché il contesto non era quello giusto ma finalmente sono stata me stessa”. Insomma sempre più innamorata, ma sempre più bella Cecilia Rodriguez, che stende tutti anche in montagna.

