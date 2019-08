Ancora polemica su Sonia Bruganelli. Stavolta a finire incriminata è la storia pubblicata su Instagram, dove alcuni particolari non sono andati proprio giù ai fan. Che subito si sono fatti sospettosi: “Tradisce Paolo Bonolosi?”. Questa la domanda che circola in rete e che trova spazio in tantissimi commenti sui social. ma perché questo dubbio? Cosa c’è dietro? In questi giorni la moglie del famoso conduttore di canale 5 è in vacanza.

Precisamente a Formentera e con lei tutta la famiglia. È di ieri sera però un video in cui la si vede su un volo privato insieme al suo migliore amico Alessandro Boero. Sonia Bruganelli ironizza con i fan scrivendo nella didascalia #Vuelingairlines, giocando sul fatto che lei stia su un jet personale. Ma l’attenzione di tutti è sugli atteggiamenti troppo confidenziali che ci sono tra i due, soprattutto quando si scherza sulla sensualità della donna. Continua a leggere dopo la foto.









Alessandro Boero infatti scherza sulla bellezza dei suoi piedi, tra risate e carezze. Così i followers si scatenano: “Siete troppo intimi” e ancora giù commenti sferzanti “Avere un amico che ti fissa i piedi lo trovo davvero stupido”. E poi non poteva mancare l’hater di turno, che va dritto al punto e non usa mezzi termini: “Questo se la tr***a, date retta a me, mi dispiace per Paolo Bonolis”. Sonia Bruganelli ovviamente non ha risposto alle pesanti insinuazioni che le sono mosse contro, anche perché ci sono anche commenti positivi: “Siete troppo simpatici”. Continua a leggere dopo la foto.





E poco tempo fa era tornato a parlare proprio Paolo Bonolis, su un fatto abbastanza scomodo e triste, quello dell’uomo rimasto paralizzato dopo essere caduto dai rulli del Genodrome, a Ciao Darwin: “Si tratta di una cosa terribile, può succedere in qualsiasi contesto ma è successo qui: ci siamo adoperati per tutto quanto necessario, parliamo con la famiglia, mi risulta anche qualche piccolo miglioramento. Ma c’è un problema: niente di tutto quello che facciamo può contrastare l’onda disumana di sciocchezze dette e scritte da chi vuole sfruttare questa cosa”. Continua a leggere dopo la foto.





Nuova polemica ancora per Sonia Bruganelli, insomma, che viene sempre criticata per il suo stile di vita privilegiato e lussuoso. Per chi non la conoscesse è bene ricordare che lei è nata a Roma nel 1974 ed è sposata dal giugno 2002 con Paolo Bonolis. Mai uno screzio, mai una crisi. Almeno fino ad oggi.

