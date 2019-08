Non c’è giorno in cui Elisabetta Canalis dimentichi di aggiornare i suoi quasi 2 milioni e mezzo di follower. Dalle foto di famiglia, con la figlia Skyler Eva protagonista, ai selfie. Dagli scatti bollenti ai video divertenti. L’ex Velina di Striscia la Notizia è attivissima su Instagram e amatissima. Solo ieri era diventata virale una clip con la piccola Skyler che vede mamma e figlia impegnate in una seduta di make up.

La bimba avuta dal marito Brian Perru, 4 anni, è impegnata nel rifarle il trucco e sembra già saper come destreggiarsi tra pennelli, ombretti e gloss. Non solo. Oltre alla “destrezza” della piccola, quello che ha colpito i fan della Canalis è stata la sua abilità nel parlare la lingua italiana. Skyler infatti si rivolge alla mamma usando un italiano quasi perfetto, impeccabile per una bambina della sua età. (Continua dopo la foto)









“Tremate tutorial di make up”, scrive Ely sotto ai video che hanno raccolto una pioggia di like e di commenti. Il video, infatti oltre a essere divertente è anche molto tenero, con Skyler che a un certo punto guarda mamma Elisabetta e prima di riprendere a dipingerle le labbra le dice: “Sei una bellissima rosellina!”. Lei annuisce, sorride e guarda la camera rendendosi conto di quanto siano marcate le sue sopracciglia. (Continua dopo la foto)





Poi la Canalis mostra il risultato dell’opera facendo ironicamente il segno della vittoria e tra i tantissimi commenti lasciati sotto al post spiccano quelli di alcuni personaggi famosi. Come quelli di Alessia Marcuzzi, Paola Barale Andrea Pinna, che paragona la piccola alla famosa truccatrice britannica Pat McGrath. Poco dopo un altro post, ma stavolta Elisabetta Canalis è sola. E super, super hot. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Fitting at home this morning ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 22 Ago 2019 alle ore 10:50 PDT



Una foto a dir poco mozzafiato: Elisabetta è immortalata di spalle, indossa un abito da sera rosa cipria scollatissimo sulla schiena e totalmente trasparente che, con il gioco di luci, “scopre” il lato B perfetto della ex Velina. Non c’è bisogno di aggiungere che l’effetto ‘vedo-non vedo’ e il corpo da urlo di Ely hanno mandato in estasi i fan. Tra la miriade di commenti (senza contare la pioggia di like, che sfiorano quota 50mila), questo: “E tutte le altre possono solo crepare di invidia”.

