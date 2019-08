“Vorrei essere quello scoglio”. Miriam Leone divina nel nuovo (bollente) scatto

Quando si pensa ad una bellezza diversa dal normale, dal convenzionale e dal quotidiano non si può non immaginare lo sguardo sensuale di Miriam Leone. Un fascino assurdo, accattivante e seducente, un volto e uno stile che sembra veramente di un altro tempo, piombato ai giorni nostri da chissà quale universo parallelo. Gli occhi verdi, profondi come il mare, una pelle candida e lucente, labbra che sembrano disegnate.

No, non stiamo esagerando, l’immagine dell’ex Miss Italia è veramente così. Carica di fascino e di seduzione, Miriam Leone sbalordisce per la sua bellezza. E non ha bisogno di mostrarsi, come quasi la stragrande maggioranza delle dive di Instagram, in abiti succinti, pose bollenti o vestiti trash. A lei basta sdraiarsi sugli scogli, un costume essenziale addosso, ed ecco che gli oltre 873 mila followers che ha vanno in tilt. Continua a leggere dopo la foto.









Catanese, figlia di un papà professore di lettere e una mamma impiegata comunale, Miriam Leone ha studiato prima al Liceo Classico e poi all’Università di Lettere e Filosofia di Catania. Il percorso accademico non l’ha finito, ha deciso di lasciarlo a metà, per prendere la via e lo studio soprattutto della recitazione. Nel 2008 arriva la svolta perché vince Miss Italia e le si aprono le porte del successo. Da quel momento l’abbiamo vista alla conduzione di Unomattina estate, Mattina in Famiglia, e in serie tv come Non Uccidere, 1992, Distretto di Polizia e tante altre. Continua a leggere dopo la foto.





Gli ultimi scatti di Miriam Leone seguono quelli che erano finiti in copertina per Vanity Fair, dove l’ex Miss Italia seguiva la moda del momento di gettarsi in acqua con gli abiti addosso. Il risultato, che ve lo diciamo a fare, è stato veramente qualcosa di clamoroso, con i vestiti che sembravano ricamare tutte le sue curve sensuali. Anche stavolta però stiamo di fronte ad un risultato di una bellezza e di una semplicità uniche. Proprio come la sua bellezza. Continua a leggere dopo la foto.





Vestito intero, bianco e nero, un asciugamano, uno scoglio, ed ecco che Miriam Leone si trasforma in una vera e propria divinità. “Quello che sono: una roccia. Quello che non sono: una roccia” la sua didascalia, con tanto di hashtag “ragazzalavica”, “ricaricasolare”. Sotto i mi piace hanno superato quota 97 mila! “Sei una stella”, “Una cosa è certa, che sei bella da morire!”, “Sei uno schianto, sei come una dea!”.

