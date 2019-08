“L’allenamento più sexy della storia!”. Taylor Mega è da infarto: lato b e addominali bollenti

Sappiamo tutti quanto Taylor Mega ami ostentare il proprio fisico. Sappiamo tutti quanto la bellissima influencer curi un corpo sempre più tonico, sensuale, bollente. E se è così è merito soprattutto dei grandi sacrifici che è costretta a fare a cominciare da una dieta ferrea, senza strappi alla norma o passi falsi. Ma soprattutto grazie ad un lavoro intensivo su muscoli, gambe, ventre e braccia. Lo ha dimostrato direttamente sui social.

Qualche settimana fa si era gridato allo scandalo quando una massaggiatrice personale era stata costretta a raggiungerla direttamente in mezzo al mare, a bordo del suo yacht, per non farle perdere la seduta giornaliera di messaggi tonificanti. Stavolta Taylor Mega ha sorpreso di nuovo tutti e ha postato il video su Instagram di una seduta di allenamento assolutamente particolare, ancora una volta dalla sua barca.









Le basta poco, in fondo, per creare la sua palestra personale. Taylor Mega ha infatti utilizzato gli spazi a sua disposizione per fare un buon allenamento. La scheda del giorno prevedeva addominali e gambe e allora ecco piegamenti sul ponte e flessioni sul parapetto. Il video però non serviva solo a documentare la sua giornata di lavoro, era anche una buona "scusa" per mostrare tutta la sua mercanzia. Curve sinuose, lato b spaziale, gambe perfette. L'influencer è la classica bellezza che farebbe distrarre tutti appena entra in palestra.





Per fortuna, o sfortuna fate voi, Taylor Mega si allena da sola nella sua barca. Facendo il pieno di successi anche su Instagram: "Se ti criticano è perché sono invidiosi. Sei ad un livello altissimo. Bravissima continua così" le scrive un follower, "Ed ora chi ferma la Taylor?", "Allenarsi anche in vacanza, te si che sei una fonte d'ispirazione", "Ottimo esempio, lo sport è vita e te sei la regina della perfezione", "Posso venire ad allenarmi anche io?".





“No. Nessuno tiene testa a Taylor Mega”, aveva scritto qualche tempo, smentendo il fidanzamento con Hormoz Vasfi, imprenditore che ha qualcosa come 30 anni di più rispetto a lei e un patrimonio di qualche miliardo di euro. Soldi che non possono comprare la bella, e sportiva, influencer.

