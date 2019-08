“Ma quanto sei sfigata?”. Ludovica Valli, polemica per l’ultima foto: il particolare non passa inosservato

L’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, continua ad essere protagonista su Instagram. Ormai la conoscete, il suo successo sui social è grandissimo e lo avrete senza dubbio notato osservando le sue incredibili foto. Scatti sensuali, bikini mozzafiato, curve da capogiro. C’è veramente di tutto sulla sua pagina, un vero e proprio tripudio per gli occhi. E la showgirl ci ha portato a spasso per le sue vacanze facendoci vedere un po’ di tutto.

Dopo le scogliere e il mare cristallino, stavolta Ludovica Valli è a Ibiza e la foto in questione, finita nell’occhio del ciclone della polemica, la vede mentre si aggira tra le stradine di questa isola delle Baleari. Invece di concentrarsi sul fisico della giovane emiliana o sui colori delle mura, alcuni followers non si sono lasciati sfuggire un particolare. Facendo esplodere la nuova polemica della settimana. Continua a leggere dopo la foto.









Grande successo su Instagram per Ludovica Valli, ma anche tanti inconvenienti come quello di cui vi diremo tra poco. L’ex tronista di Uomini e Donne era tornata sulla polemica degli haters qualche tempo fa: “Mi dispiace tanto leggere alcune cose ma fatemi capire… voi vi fidanzate dopo mesi o anni vi lasciate per le più svariate motivazioni o per il semplice fatto che uno dei due non è più innamorato, e poi sapete già che resterete sole per tutta la vita? Vi prego, non prendiamoci in giro. Vi permettete di giudicare perché sono un “personaggio pubblico””. Aveva detto lei qualche tempo fa. Continua a leggere dopo la foto.





“Non ho mai nascosto nulla della mia vita privata – aveva detto Ludovica Valli – anzi, ho sempre avuto il piacere di condividere dalle cose bellissime alle cose brutte con voi”. E questo era per quanto riguardava la storia, finita male, con il suo ex Federico. Ma oggi la questione si sposta su altro. Adesso una persona non è libera neanche di mettersi mi piace da sola? Evidentemente l’occhio censore della rete non lascia scampo e condanna tutti. Continua a leggere dopo la foto.





Ma torniamo a noi, alla foto tra le bianche mura di Ibiza. Ecco il commento: “Mi spieghi perché ti metti i like alle tue foto, ma quanto sei sfigata?” le ha scritto un utente. “Per il semplice fatto che bisogna amarsi, io mi amo e mi piaccio, se posto una foto è perché mi piace, perché io non posso mettermi il like?”. Questa la risposta di Ludovica Valli. E come darle torto?

