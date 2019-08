“L’amore ti fa bene!”. Melissa Satta sempre più in forma: curve sensuali in bikini

Se c’è una coppia chiacchierata nel mondo del gossip, questa è senza dubbio composta da Kevin Prince Boateng e Melissa Satta. Dopo essersi lasciati per un bel po’ di tempo, infatti, i due hanno deciso di tornare insieme dopo un’estate di avvicinamenti e di smentite, di incontri e di scontri. Ricordate la foto della foto con un bellissimo mazzo di rose che postò l’ex velina su Instagram? Ecco quella era solo una delle mosse del calciatore per riconquistarla.

Ma a proposito di foto, oggi torniamo a parlare degli scatti che la modella sarda ha deciso di pubblicare sulla sua pagina social. Come sempre siamo davanti ad un vero e proprio spettacolo della natura con curve da capogiro e sensualità alle stelle. Chissà se è geloso il bello e fortunato Boateng, che decide subito di farsi vedere dai possibili pretendenti della compagna commentando l’ultimo scatto con un pezzo di canzone estiva. Continua a leggere dopo la foto.









La didascalia della foto scelta da Melissa Satta era infatti qualcosa di molto romantico: “Le nuvole in cielo… sono come i sogni quando vagano nel fondo della nostra mente”. Mentre l’attenzione di Kevin Prince Boateng si è concentrata su tutt’altro, visto che per farle notare la posa super hot ha deciso di rispondere citando la canzone di Dj Snake, Taki Taki. Tantissimi i like sia alla foto che al commento, con un sacco di fan a scrivere: “Beato te che hai una donna così bella al fianco!”, “L’amore le fa bene!” Insomma, sembra proprio che la separazione abbia fatto bene alla coppia. Continua a leggere dopo la foto.





Che sembra essere tornata più unita che mai. Tanto che Kevin Prince Boateng ha scelto di tornare a giocare in Italia, rifiutando le proposte da Spagna e Germania, proprio per starle vicino: “Io sono qui anche per merito di Melissa Satta, potrei dire anche soprattutto, visto che a Firenze e nella Fiorentina mi sto trovando benissimo. Lei ha avuto una voce importante in capitolo. È innamorata della città, la conosce bene, ha fatto il tifo per questa soluzione”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, è risbocciato l’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. E anche la velina sembra essere più felice, più serena: ce lo dice il suo sorriso ma soprattutto un fisico sempre più in forma. Quando stiamo bene con noi stessi, infatti, siamo più belli anche all’esterno. Lei, allora, deve stare proprio una bomba.

