La morte di Nadia Toffa ha scosso tutti. La conduttrice e inviata de Le Iene si è spenta il 13 agosto mattina dopo aver combattuta una lunga battaglia contro il cancro. Aveva solo 40 anni. Dal principio Nadia ha affrontato la malattia con coraggio e positività, aggiornando continuamente i suoi tanti fan che ora continuano a piangerla e a ricordarla sui social. Appresa la triste notizia, anche numerosi colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro cordoglio.

Molti, per la verità, sono poi finiti nella bufera per averla sì ricordata sui social ma senza presenziare ai funerali, celebrati il 16 agosto nel duomo di Brescia. Come Barbara D’Urso o Ilary Blasi, che ha condiviso con Nadia una lunga parentesi a Le Iene. Ma ora nel mirino del popolo del web c’è finito Joe Bastianich. Il giudice di Masterchef era legatissimo alla Iene. Eppure non ha speso nemmeno un post per lei, gli recriminano. (Continua dopo la foto)









A poco più di una settimana dalla morte di Nadia Toffa, solo silenzio sul profilo social di Joe Bastianich, che ha continuato a postare immagini e video come se niente fosse successo. È per questo che, sui canali social di Joe sempre più follower hanno cominciato a fargli delle domande. Anche perché, come detto, lui e Nadia erano legatissimi. Al punto che in passato quando sono stati fotografati insieme si è ipotizzato un loro flirt. (Continua dopo la foto)





“Joe, perché non hai speso nemmeno una parola per la tua amica Nadia?”, gli chiede un utente. E un altro: “Magari in America non lo hai sentito. Lo sai che è morta Nadia Toffa? So che eravate amici…”. Qualcuno lo difende e fa notare che Bastianich non è un personaggio che esterna molto i suoi sentimenti ed è considerato un tipo abbastanza distaccato e anche riservato. (Continua dopo le foto)







“Non mi sa di uno che esterni molto. Credo che il dolore o qualunque cosa provi la tenga per sé!”, lo difende un follower. Al momento Bastianich non ha replicato alle accuse. Ma data la forte amicizia che lo legava alla Toffa sicuramente avrà preferito vivere il grande dolore per la sua scomparsa di Nadia in solitudine, senza esternarlo su Instagram ma, probabilmente, dedicandole un pensiero solo in privato.

