Tanti auguri di buon compleanno ad Arisa. La cantante ha da poco spento 37 candeline e “festeggia” con una foto esplosiva per ringraziare i fan per i tantissimi messaggi d’affetto ricevuti. Solo pochi giorni fa Arisa aveva regalato loro uno scatto in bikini. È ingrassata ma non ha paura di mostrarsi così com’è, le sue curve e tutta la sua femminilità e sensualità. “Ci sono e sto da Dio”, aveva scritto a corredo della foto che ha mandato i propri fan in visibilio. E tra i numerosi commenti anche quelli di chi la definiva “un’opera d’arte”.

Ha un rapporto difficile con il peso ultimamente. Lo ha raccontato lei stessa tra le sue Instagram Stories: “Esagero sempre in una cosa sola che poi mollo per sfinimento. Riguarda la dieta. Ci sono lunghi periodi in cui pur di vedermi bella fuori ed essere soddisfatta della mia femminilità mantengo un regime alimentare impeccabile”. (Continua dopo la foto)









E per far capire meglio ai suoi ammiratori di cosa stesse parlando, aveva anche pubblicato due fotografie. Il “prima” e il “dopo”. “L’anno scorso – continuava su Instagram – nel giro di 2 mesi (ottobre novembre) sono riuscita a guadagnare 13 kg e sono passata da così a così… Questo per dirvi che in questo momento sono Bridget Jones sulla cyclette… Toccare il fondo, guardarsi da lontano, non piacersi e ricominciare”. (Continua dopo la foto)





Chilo in più, chilo in meno i fan la amano da morire e non solo per la sua voce irresistibile. Lo dimostrano i complimenti che Arisa ha ricevuto sotto alla foto in bikini di cui parlavamo sopra e anche quelli piovuti sotto al nuovo post. “Ieri a Ceglie Messapica ho festeggiato i miei trentasette. Grazie infinite, è stato bellissimo”, è la didascalia che la cantante di ‘Sincerità’ ha lasciato sotto all’ultima foto social. (Continua dopo foto e post)







Nell’immagine, eccola seduta in terra mentre guarda l’obiettivo con lo sguardo da cerbiatta e accenna un sorriso. Arisa indossa una canottiera nera molto scollata che, inevitabilmente, lascia cadere l’occhio sul generoso décolleté. Naturalmente visto che è appena stato il suo compleanno si è scatenata una pioggia di auguri, ma tanti le hanno anche fatto i complimenti: “Sei bellissima, complimenti”, si legge. E ancora: “Fantastica”, Semplicemente unica”, Sei perfetta”.

