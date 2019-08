Elisabetta Canalis è da sempre attivissima su Instagram. Con i suoi oltre 2 milioni e 400mila follower condivide quotidianamente aggiornamenti sulla sua vita privata e spesso la protagonista dei suoi post è Skyler Eva, la figlia di 4 anni avuta dal marito Brian Perri. Non mostra mai il suo volto in realtà perché, come spiegato tempo fa dalla stessa ex Velina di Striscia la Notizia rispondendo alle domande dei fan “molti di voi sono persone normali che scrivono e pensano da persone normali”.

“Ce ne sono altri – ha proseguito Ely – un po’ più fuori di testa che scriverebbero cose poco carine a prescindere. Cerco solo di proteggerla più a lungo possibile…”. Ciò nonostante il suo profilo Instagram della Canalis è pieno zeppo di foto e video di Skyler, ripresa sempre di spalle o col viso coperto. L’ultimo, poi, è diventato presto virale. Una clip tenerissima che vede mamma e figlia impegnate in una seduta di make up. (Continua dopo la foto)









Nei filmati si vede la piccola Skyler Eva, la figlia di 4 anni, rifarle il trucco e la cosa divertente è che la bambina appare quasi a suo agio e sembra saper come destreggiarsi tra pennelli, ombretti e gloss. Non solo. Oltre alla “destrezza” della piccola, quello che ha colpito i fan della Canalis è stata la sua abilità nel parlare la lingua italiana. Skyler infatti si rivolge alla mamma usando un italiano quasi perfetto, impeccabile per una bimba della sua età. (Continua dopo la foto)





“Tremate tutorial di makeup”, scrive Ely sotto ai video che hanno raccolto una pioggia di like e di commenti. Il video, infatti oltre a essere molto divertente è anche molto tenero. La bambina infatti oltre ad ammettere di essere ‘terribile’, ad un certo punto guarda Elisabetta Canalis e prima di riprendere a dipingerle le labbra le dice: “Sei una bellissima rosellina!”. Elisabetta annuisce e guarda la camera rendendosi conto di quanto siano state marcate le sue sopracciglia. (Continua dopo foto e post)







Per concludere l’opera, Skyler Eva prende un pennello e, dopo averlo intinto di ombretto nero, lo passa sugli occhi della mamma. “Questo lo puoi tenere così perché è quasi Halloween”, le dice. Ed Elisabetta, ridendo: “Eh si in questo momento mi sento molto Halloween!”. Poi mostra il risultato facendo il segno della vittoria. E tra i tantissimi commenti sotto al post spiccano quelli di alcuni personaggi famosi. Come quelli di Alessia Marcuzzi, Paola Barale Andrea Pinna, che paragona la piccola alla famosa truccatrice britannica Pat McGrath.

Karina Cascella, mai buongiorno fu più bollente: indossa poco e niente