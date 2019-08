Solo qualche giorno fa i fan di Karina Cascella rimanevano a bocca aperta di fronte a un suo scatto ‘bollente’ in auto. Nell’immagine l’ex opinionista di Uomini e Donne è seduta, con le gambe divaricate e indossa una gonna molto corta che scopre le cosce. Il nuovo cagnolino di casa, Polpetta, è appisolato sul suo ventre e con la zampetta abbassa il vestito con il risultato che il generoso décolleté è perfettamente a favore di camera con l’inquadratura dall’alto.

Che tenerezza”, “Ma che amorino”, scrivono alcuni fan riferendosi ovviamente al cucciolo, ma molti si concentrano sulla padrona. Se, infatti, il piccolo e tenero protagonista dello scatto è Polpetta, quello che risalta sono le curve hot e la posizione sexy della Cascella, naturalmente sommersa di like e di complimenti. Nel complesso, dunque, la foto risulta bollente e i follower non perdono occasione per farglielo notare. (Continua dopo la foto)









“Beato”, “Come la invidio…”, “Che cane fortunato”, si legge sotto al post che ha fatto il pieno di like e che Karina commenta con “Mood del giorno” e l’hashtag #siamocucciolose. E ancora: “Bè scusami Karina ma invidio il tuo cagnolino”, “Volevo stare al posto del cane”, “Ogni dettaglio sprigiona bellezza”, “Che gambe, che seni… infinitamente sexy”, “Sei di una bellezza sublime, complimenti”. (Continua dopo la foto)





Poche ore dopo, Karina, che è sempre attivissima su Instagram, dà il buongiorno ai suoi follower. Un buongiorno un po’ particolare, però, diciamo ‘bollente’. L’ex di Salvatore Angelucci si fa infatti un selfie in intimo e la sua posa è hot. La Cascella è abbassata con il viso verso l’obiettivo e fa una linguaccia scherzosa, ma mette anche in primissimo piano il suo décolleté da urlo. (Continua dopo le foto)







Completino intimo bianco (le mutandine si intravedono soltanto) e un nuovo ‘filtro’ di Instagram che le applica delle piume di uccello al posto delle ciglia. Un ‘buongiorno’ bollente, dunque, che sicuramente i suoi tanti fan hanno apprezzato. Anche se spesso finisce nel mirino, infatti, Karina è anche molto amata e non solo pe il suo aspetto. Soprattutto per la sua schiettezza e per quel suo modo di dire le cose senza troppi giri di parole.

Francesca Cipriani “atomica”: le curve ‘esplodono’ dal micro bikini