Francesca Cipriani continua a infiammare la rete con scatti provocanti. In realtà non c’è praticamente giorno che l’ex Pupa (a proposito: le indiscrezioni la vorrebbero di nuovo a La Pupa e il Secchione) non ‘alzi la temperatura’ su Instagram, ma l’ultimo scatto ha davvero mandato in estasi i suoi tantissimi follower. Le forme di Francesca Cipriani sono ormai più che note, ma se poi il bikini è talmente micro da sembrare quasi inesistente allora sì che i fan perdono la testa.

Sempre apprezzata per il notevole aspetto estetico e per le sue curve a dir poco esplosive, Francesca si è fatta conoscere meglio all’Isola dei Famosi. Memorabili le scene dei suoi attacchi di fame e di panico al momento di gettarsi in acqua dall’elicottero. In veste di naufraga Francesca ha mostrato la sua personalità, ma tanti l’hanno accusata e continuano ad accusarla di essere spesso superficiale. (Continua dopo la foto)









Ma tornando allo scatto hot, questa volta Francesca si è superata. Non poteva trovare modo migliore di mettere in mostra la sua “abbondanza”. La Cipriani posa ammiccante davanti all’obiettivo in versione pin up, gioca coi capelli e indossa un micro bikini rosa che, come detto, sparisce tra le sue forme. Lo slip è ridotto al minimo e la parte sopra del costume, beh, non riesce proprio a contenere il décolleté. (Continua dopo la foto)





Il risultato è una pioggia di like. Quasi 35mila in poche ore sotto al post che la vede in tre differenti pose sempre con lo stesso costumino. E commenti immancabili del tipo “Hai un corpo meraviglioso e spettacolare”, “Sei una bomba”, “Atomica”. Poco prima, poi, Francesca Cipriani aveva condiviso un video in cui invece mostrava il lato B e si esibiva in un ‘twerk’ taggando Elettra Lamborghini. (Continua dopo foto e post)







Poche settimane fa, però, un altro sexy di Francesca ha creato un certo scompiglio in rete. Colpa della citazione che la ex Pupa aveva scelto, ovvero il celebre verso “E il naufragar m’è dolce in questo mare” di Giacomo Leopardi. Oltre a tanti complimenti, quindi, aveva ricevuto una lunga serie di commenti negativi: “Non è che la frase di Leopardi rende meno indecente la foto”, ha fatto notare un utente. E altri: “Ma sai almeno chi è Leopardi?”, “Sinceramente non capisco perché strumentalizzare la figura di Leopardi con delle immagini così vergognose”.

