Non è la prima volta che succede, ma anche adesso, all’indomani della caduta del governo Conte, Lorenzo Fragola continua a manifestare pubblicamente il suo dissenso nei confronti dell’ormai ex ministro Matteo Salvini. Tra i due c’era già stato un botta e risposta. In un vecchio post il cantante classe 1995 lanciato da XFactor insultava Salvini, che poi gli aveva risposto: “Canta che ti passa”. Quindi la replica di Fragola.

"La protesta è protesta. La contestazione è sempre stata portata avanti con frasi forti e oltre le righe (chi è mai stato ad un corteo o una qualsivoglia manifestazione sa di cosa parlo). Io non mi sono mai riconosciuto nella destra o nella sinistra. Non ho alcun album in promozione al momento né voglia di ricevere mi piace da parte di un bel nessuno. Pensavo, al massimo, che il mio tweet avrebbe potuto solo tornarmi indietro (magari perdere qualche fan leghista) ma nonostante questo ho scelto di protestare".









"Volevo protestare contro un personaggio politico che ritengo personalmente incoerente, vergognoso e pericoloso – continuava Fragola – Come del resto hanno fatto oggi migliaia di miei concittadini a Catania". Dopo questo suo sfogo social, Lorenzo Fragola è stato duramente attaccato. Ha ricevuto insulti, soprattutto dai sostenitori di Salvini. Dunque la decisione di chiarire ulteriormente la sua posizione.





"Non pensavo sinceramente che il ministro dopo aver scelleratamente aperto una crisi nazionale serissima (che sicuramente costerà un mare di soldi a tutti noi compresi i suoi elettori) avesse il tempo di leggere un mio tweet. Evidentemente mi sbagliavo", era stata la risposta di Lorenzo. Ora, come anticipato, il cantante torna "all'attacco".







Lorenzo Fragola ha postato su Twitter una delle immagini più celebri della giornata di martedì 20 agosto, quella in cui il leader della Lega, durante il discorso in Senato di Giuseppe Conte a cui era vicino, bacia ripetutamente un rosario bianco. “Nulla da aggiungere”, ha scritto il cantante nel post che rilancia questa immagine che ha fatto presto il giro di siti e giornali.

