Eva Grimaldi ha da poco sposato Imma Battaglia. Le due si sono giurate amore eterno lo scorso 19 maggio. L’attrice, quasi 58enne, era bellissima avvolta in un lungo vestito color pesca, mentre la Battaglia indossava un elegante completo blu elettrico. Il matrimonio, che è stato celebrato a Roma nella sala Rossa del Campidoglio, ha avuto un wedding planner d’eccezione, Enzo Miccio. Testimone di Eva, invece, lo storico ex fidanzato e collega Gabriel Garko.

Dopo le nozze, Eva e Imma sono partite per la luna di miele: una crociera prontamente documentata sui social. L’attrice ha infatti postato molte foto che la ritraggono in compagnia della sua Imma. Ognuna accompagnata da dolci didascalie che testimoniano il loro sentimento. Le immagini del viaggio di nozze hanno registrato un boom di like e di commenti. Proprio come uno degli ultimi scatti di questa estate 2019 che Eva ha condiviso sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)









Eva Grimaldi, all’anagrafe Milva Perinoni, è sempre stata nota per il suo fascino e la sua bellezza, oltre che per il suo talento. Pochi lo sanno, ma prima di farsi conoscere in televisione la Grimaldi faceva la benzinaia nel Veronese. Poi, dal suo esordio nel programma Drive In, la sua carriera è stata inarrestabile. Sguardo magnetico, labbra carnose, boccoli e un fisico spettacolare ha fatto sognare gli italiani posando anche senza veli sulle riviste. (Continua dopo la foto)





E i suoi quasi 130mila follower di Instagram sono rimasti estasiati dalla foto che l’attrice (58 anni il prossimo 7 settembre) ha pubblicato qualche giorno fa. Una foto in costume che conferma il fatto che Eva vanta un fascino intramontabile e un fisico da far invidia. L’attrice saluta l’estate con uno scatto originale, oltre che sexy, con questa didascalia: “Ultimo giorno di vacanza… io resto qui!”. (Continua dopo foto e post)







Con un bikini nero ridottissimo, Eva Grimaldi è in spiaggia, in piedi, fronte mare, di spalle. Il lato B perfetto sembra sbucare dal bicchiere in primo piano. Quasi 3mila i cuoricini raggiunti, insieme a tanti complimenti.. “Io ti regalerei il mio di ultimo giorno di vacanza per avere il tuo lato B…”, scrive un fan. E ancora, si legge sotto al post: “Bellissimo scatto e bellissima tu Eva”, “Proprio ciao a tutte”, “Stupenda”, “Wowwwww …. che lato bbbbbbb”, “Scatto stupendo e congratulazioni per il fisico”, “Oleeeeeeee”, “Ma sei nel bicchiere????”, “Che Fondoschiena, complimenti”, “A però!!!!!!”, “Mmm che lato B”.

