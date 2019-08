Flora Canto è la bellissima compagna di Enrico Brignano e poche ore fa ha reso noto a mezzo social di aver subito un intervento chirurgico che l’ha costretta a un ricovero di 10 giorni. L’attrice, che si è mostrata su Instagram su un letto d’ospedale, ha raccontato quanto accaduto sul suo profilo Instagram senza però scendere nei dettagli. L’abbiamo conosciuta tempo fa a Uomini e Donne, ma da anni Flora è insieme al noto comico e attore romano Enrico Brignano.

A febbraio 2017 sono diventati genitori della piccola Martina ma non si sono ancora sposati. Di recente la bella Flora ha fatto sapere di essere in attesa di ricevere una proposta di matrimonio ufficiale: “Ci tengo, al matrimonio, soprattutto per nostra figlia Martina. Certo, ho ridimensionato i miei sogni: prima desideravo una cerimonia sulla spiaggia, ma se Brignano si decide a chieder la mia mano, mi sposo anche su un marciapiede o sul Raccordo anulare”. (Continua dopo la foto)









Poche ore fa, come detto, Flora Canto ha però sorpreso i suoi fan postando una foto che la ritrae in ospedale. Nello scatto sorride, anche perché come spiega lei stessa oggi è “una bella giornata” perché dopo 10 giorni finalmente la dimettono. Non è chiaro a quale operazione si sia sottoposta, ma come detto ora sta bene anche se, certo, avrebbe preferito trascorrere questi giorni al mare. (Continua dopo la foto)





“Oggi è una bella giornata – esordisce Flora su Instagram – Dopo 10 giorni finalmente si esce. È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene, GRAZIE A DIO. Anche se preferivo tramonti, mare e aperitivi. Vorrei ringraziare pubblicamente il prof. BRACCI per l’amore e la pazienza con cui mi ha curato, tutti gli infermieri e infermiere che mi hanno accudito nel migliore dei modi, la mia dolce famiglia e soprattutto la mia dolce metà..che ha cercato di starmi accanto Pur compensando la mia assenza a casa. Ti amo Enrico Brignano”. (Continua dopo foto e post)







“Ed ora tanto riposo per cercare di arrivare al meglio all’esperienza lavorativa che mi aspetta a settembre – continua nel post – quindi devo recuperare velocemente! Se dovessi stonare in diretta non me ne vogliate. Ed ora finalmente mi godo la mia topolina… senza dubbio la mia migliore cura. Buona vita a tutti”. Flora Canto parteciperà infatti alla prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti.

