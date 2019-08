Chiara Ferragni è la regina dei social. Influencer, imprenditrice, fashion blogger, moglie e mamma, ora ha superato i 17 milioni di follower su Instagram. Ogni suo post, che praticamente è un appuntamento quotidiano, riceve like e commenti a valanga. Non proprio tutti positivi, certo. Figuratevi se una come la Ferragni non è un bersaglio degli hater. E non solo per le immagini con Fedez e il figlioletto Leone. Proprio qualche giorno fa i soliti leoni da tastiera hanno attaccato duramente le sue sorelle, Francesca e Valentina, sotto alla foto insieme a Ibiza.

Le hanno accusate in particolar modo di essere troppo magre e di non essere per niente seducenti, formose, sensuali. È bastata una foto, insomma, per scatenare il panico: “Chiara è la migliore avendo avuto anche un bimbo, le altre due sorelle sono tozze e cicce”, ha scritto uno, sottolineando come la Ferragni famosa, nonostante la gravidanza, sfoggiasse un fisico di tutto rispetto. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 13 Ago 2019 alle ore 10:54 PDT









Anche stavolta però – perché non è la prima volta che succede – la risposta di Chiara non si è fatta attendere: “Insultare le mie sorelle è peggio che insultare me – è esplosa la mamma di Leone – quindi evita proprio di passare dal mio profilo’”. Ma i commenti orrendi nei confronti di Valentina e Francesca non si sono fermati, anzi: “Siete difettose dalla testa ai piedi, difficile trovare un lato positivo”. (Continua dopo la foto)





A proposito di famiglia, ha messo invece tutti d’accordo una delle ultime foto condivise dalla Ferragni. Sì, c’è anche la sorella maggiore Francesca, ma la vera protagonista è sua madre, Marina Di Guardo. Chiara ha infatti pubblicato su Instagram due foto a confronto: lei oggi con in braccio Leone e mamma Marina quando aveva la sua età con Francesca e Chiara da piccole. Beh, identiche è dire poco. (Continua dopo foto e post)







Anche ora Chiara Ferragni e Marina Di Guardo, 55 anni, si somigliano, ma in questa foto doppia sono davvero due gocce d’acqua. Così come Leone ricorda molto mamma Chiara da piccola. “Qui siamo proprio gemelline”, commenta la Di Guardo, che è un’affermata scrittrice. Ma i messaggi sotto al post che sottolineano questa incredibile somiglianza sono più di 800 (i like, invece, oltre 366mila): “Somigli davvero tanto alla tua mamma! Siete una famiglia di bellone! Con un dna così… ecco da chi avete preso”, scrive un’utente. E ancora: “Siete proprio uguali tu con tua madre e Leo con te, avete quasi anche gli stessi occhiali”.

