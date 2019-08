Sono trascorsi esattamente venticinque anni da quando Gianni Morandi ha incontrato per la prima volta Anna Dan, la seconda moglie del cantante e anche sua fotografa ufficiale. Chi lo segue sui social lo sa: Gianni non dimentica mai di inserire l’hashtag #fotodianna sotto ai suoi tantissimi scatti. Già, perché in rete il mitico Morandi è attivissimo e non c’è praticamente giorno in cui non aggiorna i suoi follower. Solo su Instagram, per darvi un’idea, ne conta un milione.

E poi Facebook, dove il cantante supera quota 2 milioni e mezzo di seguaci. Anna è la sua seconda moglie. Tra loro la scintilla è scattata esattamente 25 anni fa e nell’autunno del 1994, più precisamente il 10 novembre, la coppia si è sposata in gran segreto, con una romantica e suggestiva cerimonia celebrata sotto la neve. Dal matrimonio è nato, nel 1997, il figlio Pietro, che è il terzogenito del cantante. (Continua dopo la foto)









Prima di conoscere Anna, infatti, Gianni è stato sposato con Laura Efrikian dal 1966 al 1979. Da questo primo matrimonio sono nati Marianna (1969) e Marco (1974). Ma tornando ad Anna e all’amore sconfinato che Morandi prova per lei, per celebrare l’anniversario di quel giorno in cui è entrata nella sua vita Gianni ha scelto i social per condividere con la sua amata (e con i follower) una dichiarazione d’amore in piena regola. (Continua dopo la foto)





“Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la nostra storia d’amore – ha scritto sui social il cantante classe 1944 – Quel giorno mi innamorai, affascinato dai tuoi occhi ma in quel momento non potevo certo immaginare che, dopo 25 anni, avrei continuato ad amarti così intensamente!”. A corredo di questo pensiero dolcissimo, una foto che vede Gianni e Anna sorridenti, spensierati e innamorati più che mai. (Continua dopo foto e post)







Inutile dire che il post di Gianni Morandi, che segue un filmato divertente della coppia che balla e mostra una vecchia foto (“La nostra storia è cominciata quel giorno”, commenta lui), è stato letteralmente preso d’assalto dai fan. E a chi fa notare quanto Anna Dan sia fortunata ad avere accanto un uomo così dolce, lui replica: “Sono molto più fortunato io”. Che romanticismo… Non sono una coppia stupenda?

