I botta e risposta social sono diventati “di moda” sui profili Instagram di Belen e Stefano De Martino. Entrambi attivissimi su Instagram, sono diventati inseparabili da quando sono tornati insieme e negli ultimi giorni si punzecchiano – sempre con ironia – a vicenda. L’argentina e il ballerino si trovano ancora a Ibiza insieme al figlioletto Santiago. Vacanze in famiglia, ma solo a 3 stavolta, per la coppia fresca di ritorno di fiamma su cui già si vociferano seconde nozze e seconda gravidanza.

Intanto hanno entrambi rimesso la fede nuziale per sugellare l’amore ritrovato, ma basta dare un’occhiata ai loro profili social per rendersi conto che la passione e il sentimento sono tornati più forti di prima. Con o senza matrimonio bis. Solo ieri Belen pubblicava la foto con il suo superbo lato B in primo piano e, tra i tanti, non è sfuggito il commento di Stefano. (Continua dopo la foto)









“Buon Natale”, ha scritto il ballerino lanciato da Amici riferendosi presumibilmente alla forma da “panettone” del fondoschiena di Belen. “Buon Natale a te”, ha risposto subito lei, con una faccina che fa l’occhiolino. Scherzano, si prendono in giro, si amano da impazzire. I fan da tempo auspicavano un loro ritorno di fiamma e ora che è avvenuto la Rodriguez e De Martino non si perdono di vista nemmeno per un istante. (Continua dopo la foto)





Ora, dopo quello sul lato B, ecco un nuovo siparietto social tra i due. Al centro di tutto un piccolo cambio look. Di lui, che deciso di tagliare la barba. È Belen che fa vedere a tutti i suoi fan il viso pulito e quasi del tutto liscio del suo Stefano. E lo prende un po’ in giro perché così sembra molto più giovane. “Un ragazzino”. (Continua dopo le foto)







“Sono sposata con un bambino di 15 anni’, scherza Belen nel filmato pubblicato tra le sue Storie di Instagram mentre accarezza il viso del marito, che non smette di baciarla mentre guarda l’obiettivo e si mostra sbarbato. “Io ne ho 12 e lui ne ha 15”, continua lei, che poi conclude ridendo con un “Magari!”. La Storia finisce con coccole e baci. Sì, sono proprio il ritratto di due innamorati.

