Se c’è una donna del mondo dello spettacolo che sa come alzare la temperatura è Antonella Mosetti. L’ex stellina di Non è la Rai oggi ha 44 anni compiuti e il pubblico l’ha conosciuta da giovanissima. Certo, è molto cambiata. Era solo una ragazzina quando è apparsa per la prima volta in tv con Ambra Angiolini, Ilaria Galassi e le altre. Ora è una mamma e, anche grazie al chirurgo, una donna con curve da capogiro, seno abbondantissimo e labbra super carnose.

Si è però fatta conoscere meglio grazie sua partecipazione al Grande Fratello Vip e dopo quell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia condivisa con sua figlia Asia Nuccetelli, la Mosetti ha preso parte come giurata nella trasmissione di Canale 5 All Together Now per poi concedersi un po’ di relax ma senza dimenticare di aggiornare i suoi tanti ammiratori. (Continua dopo la foto)









Solo su Instagram, Antonella Mosetti conta oltre 500mila follower e in queste settimane di calura estiva si è divertita parecchio a stuzzicare le loro fantasie con scatti bollenti. Poche ora fa, poi, Antonella ha pubblicato sul suo profilo l’ennesima foto sexy in bikini che ha lasciato tutti di stucco. “La vita mi deve ancora qualche sogno”, ha commentato lei sotto al post presto riempito di cuoricini e messaggi estasiati. (Continua dopo la foto)





Sogni sì, ma a occhi aperti. Quantomeno quelli dei suoi fan, rimasti a bocca aperta da tanta sensualità. Antonella posa in costume. Indossa un bikini giallo e nero a righe che mette in risalto le sue curve più che generose. È in piedi, con le gambe leggermente divaricate e i tacchi alti, la testa abbandonata all’indietro, la bocca dischiusa e i capelli in balia del vento. (Continua dopo foto e post)







I fan non hanno resistito di fronte al fisico statuario che farebbe invidia alle 20enni e al décolleté da capogiro di Antonella Mosetti, che con questo scatto ha davvero conquistato tutti. “Sei come una tigre in questa foto”, ha commentato un utente. E ancora, si legge sempre sotto al post da oltre 3.500 like: “Il mio sogno sei tu tesoro buona serata un bacione”, “In assoluto la più bella d’Italia”, “Sei fantastica”.

