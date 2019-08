“Più bella di questo mare”. Justine Mattera, le foto bollenti dalla vacanza

È ancora una Justine Mattera strepitosa quella che viene immortalata direttamente da Torre dell’Orso, a Otranto, durante uno dei più bollenti servizi fotografici che si sia mai visti. Un abito bianco di pizzo, una serie di scatti sensuali, scollature top e pose da dea. In pochissimi minuti sono oltre 20 mila i mi piace sulla foto e tantissime le visualizzazioni del video allegato. Il merito? È tutto di un fisico incredibilmente tonico e in forma.

Forse è proprio quel gioco di vedo e non vedo, quelle trasparenze delicate, a rendere la foto un vero vulcano di sensazioni. Tutta un’altra cosa rispetto alla foto che rappresentava Justine Mattera durante la sua sessione di allenamenti: in primo piano infatti c’erano degli addominali che definire scolpiti forse è riduttivo. Erano ricamati a mano, usciti direttamente dalla fabbrica, tridimensionali per quanto scavati e in risalto. Continua a leggere dopo la foto.









Stavolta Justine Mattera ha deciso di tornare in versione sexy. L’autore del servizio fotografico è l’artista salentino Christian Carlà, che aveva immortalato la showgirl diverse volte nelle ultime settimane, ovviamente usando come sfondo le bellezze della sua terra, fatta di panorami mozzafiato e mare paradisiaco. E subito è scattato l’uragano di commenti, con i fan finiti letteralmente in tilt: “Sei la donna più sensuale del mondo” scrive un follower, “Sei così bella che è veramente difficile trovare parole per descriverti”. Continua a leggere dopo la foto.





“Da fare invidia alle ventenni”, dice un altro. Merito soprattutto del triathlon. “Lo so, qua la posizione non è perfetta – ha scritto Justine Mattera come didascalia ad una foto – ma con i miei infortuni vari, il mio stretching è diventato parecchio personalizzato. Sia prima che dopo qualsiasi sport bisogna fare stretching o un riscaldamento specifico -meglio se direttamente consigliato da uno qualificato. Per me, quest’estate sportivamente parlando non è stato facile (due infortuni pesanti) ma non è finita ancora. Mai poi mai ho pensato di smettere o di rassegnarmi”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma i commenti sotto la foto di Justine Mattera non si fermano qui: “Sei più illegale di un cartello di Medellìn” scrive un utente facendo riferimento alla famosa serie tv Narcos. Mentre un altro si fa più poetico: “Non c’è nulla di più bello quando il paesaggio si fonde con il personaggio. Contrasti evidenti che provocano le stesse emozioni”.

