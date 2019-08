“La fine del mondo”. Giulia Salemi, il lato b stende fino all’ultimo fan (donne comprese)

Giulia Salemi non ha passato un’estate facile: la bella influencer è stata lasciata dal fidanzato Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez che oggi è felicemente fidanzata con Ignazio Moser. La loro storia sembrava una roba da fiaba: i due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello e poi, una volta tornati a casa, avevano continuato a vedersi. E tra loro tutto sembrava andare a gonfie vele. Poi è arrivato l’annuncio della separazione, annuncio che ha spiazzato tutti. Per Giulia Salemi, innamorata di Monte, non è stato facile superare la faccenda, ma ora sembra essere tornata felice e sorridente.

Attualmente la Salemi si gode il relax a Porto Cervo e, per non dimenticare quel momento di felicità, si è fatta immortalare in spiaggia. Non una foto qualunque, ma una foto piuttosto piccante che ha acceso l’entusiasmo dei fan. “Ultimi giorni in questo paradiso terrestre prima di tornare nella mia Milano carica power. E come dice il buon Jerry Calà, in estate tutto accade più velocemente, perché l’estate non è una stagione, ma uno stato d’animo” ha scritto a didascalia dello scatto. Continua a leggere dopo la foto









La foto è da infarto: Giulia Salemi ha un bikini microscopico ed è sdraiata a pancia in sotto a bordo piscina. Lei è uno spettacolo. Uno spettacolo nello spettacolo visto che alle sue spalle si vede Porto Cervo. Con bikini piccolissimo il lato b di Giulia Salemi si vede benissimo. Ed è, come è impossibile non notare, davvero perfetto. I fan, ovviamente, non hanno potuto che farle i complimenti per lo spettacolo della natura che è. I commenti si sono sprecati. Continua a leggere dopo la foto





“Dirti solo che sei bellissima sarebbe scontato stellina, sai, molte persone dovrebbero essere come te, così belle dentro, con un cuore grande, un’anima profonda, dovrebbero prendere esempio da te per la tua dolcezza, la tua umiltà, la tua genuinità! Ci sono milioni di parole per dire quanto tu sei speciale e importante per me. Ad oggi però ti dico che sono fiera di sostenere una bellissima persona (sia dentro che fuori) come te! Splendi sempre Giulietta, never lose your smile!” le hanno scritto. Una specie di dichiarazione d’amore. Continua a leggere dopo la foto





“Ma la bellezza della mia piccolina” è un altro dei commenti. “Giuraci che continuerai a postare queste foto anche quando l’estate sarà finita” le scrive un altro. E ancora: “Sei la fine del mondo…mai nessuna sarà al tuo livello” e, per concludere, c’è chi non ha voglia di convenevoli e le sbatte in faccia la verità: “Giulia sei troppo bona”.

Giulia Salemi, dopo l’addio a Francesco Monte con ‘lui’: “Ti voglio bene”