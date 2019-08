Anche per Barbara D’Urso le ferie sono agli sgoccioli e questi ultimi giorni di vacanza prima del suo ritorno in tv li sta trascorrendo in giro per l’Italia. Dopo Capalbio (con, tra gli altri, Filippo Nardi), ecco Carmelita in Calabria. Lo sappiamo dai social, dove la regina di Cologno Monzese aggiorna quasi quotidianamente i suoi tantissimi follower. Non sempre, però, ottiene reazioni positive. Anche l’ultimo post, difatti, ha scatenato alcuni utenti.

Come detto, Barbara ha fatto tappa in Calabria e ha pubblicato una foto in cui si mostra di spalle mentre ammira un bellissimo tramonto. La conduttrice, dopo aver elogiato questa regione, ha voluto svelare un ricordo legato al suo passato. Cosa rara, perché Barbara difficilmente apre le porte del suo privato. Ma evidentemente è proprio quel posto a farle riaffiorare alla mente dei ricordi. Anche in questo caso, però, qualcuno ha avuto da ridire attaccandola anche sotto al post in questione. (Continua dopo la foto)









Barbara D’Urso ha raccontato che sua madre era di Sant’Eufemia di Aspromonte e proprio per questo motivo, probabilmente, è così legata a questo territorio. “Tramonto post doccia sul mare della mia amata Calabria. La mia mamma era di Sant’Eufemia d Aspromonte”, ha commentato lei aggiungendo l’hashtag #mimanchi. Ma ecco che i soliti hater hanno preso la palla al balzo per infangarla. (Continua dopo la foto)





Un utente in particolare ha lasciato sotto al post (che comunque ha raccolto in breve tempo oltre 20mila like) un commento ferocissimo. Le ha scritto che se fosse viva sua madre non sarebbe certamente orgogliosa di lei, specie per come si è comportata con Nadia Toffa: “La tua mamma non penso che sarà orgogliosa da lassù della tua falsità in particolare sul caso Nadia Toffa”. (Continua dopo la foto e post)







Ed è ripartita così la polemica dei giorni scorsi. Diversi utenti hanno tirato in ballo i funerali della Iena, morta a soli 40 anni dopo una lunga malattia, a cui la D’Urso (come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo) non ha partecipato. “Eravate tutte in vacanza vero? Non riuscivate ad andare al funerale della povera Nadia!!! Tempo al tempo…vedrete!”, ha commentato un’altra utente. E non mancano nemmeno messaggi del tipo “Ma girati così vediamo come sei senza luce e senza filtri, a falsa”.

“Sembra tuo figlio!”. Barbara D’Urso in vacanza con ‘lui’ e volano commenti feroci