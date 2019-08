Una Aurora Ramazzotti mai vista. Scatto bollente in piscina, una bomba di sensualità

Aurora Ramazzotti è ormai una star del web. Col suo milione e mezzo di follower, la Ramazzotti se la batte con le influencer più celebri di casa nostra. Ma Aurora Ramazzotti è diversa da tutte le altre: Aurora Ramazzotti è sì figlia d’arte. Ma ha una marcia in più: è allegra, ironica, spiritosa, romantica e sa ridere di se stessa. Per questo il pubblico ha smesso di dirle “raccomandata” e ha cominciato ad amarla per quello che è: una ragazza spontanea che cerca di crearsi il suo posto nel mondo con tutte le difficoltà che comporta l’essere figli d’arte.

Aurora è nata dall'amore di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. All'epoca Michelle era appena arrivata in Italia e, poco dopo aver conosciuto il cantante, divenne madre. Ma i due erano troppo giovani per portare avanti una promessa d'amore. E la loro storia finì. Poi entrambi si costruirono una nuova vita (lei con Tomaso Trussardi, lui con Marica Pellegrinelli ma il loro amore è naufragato di recente).









Torniamo ad Aurora, una ragazza che ha sofferto: da piccola e il suo corpo si stava trasformando in quello di una donna, gli utenti del web l'avevano insultata. L'avevano apostrofata come grassa e avevano detto che non assomigliava minimamente alla madre. Per una ragazzina certe cose sono coltellate. Ma Aurora è passata sopra anche a quelle crudeltà ed è diventata una donna splendida. Fiera della persona che è e del suo corpo.





La figlia di Michelle ed Eros ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo e seguire le orme della mamma. Intanto, però, si diverte a condividere con i suoi tanti fan dei momenti di vita quotidiana, ordinari e non. Le vacanze con le amiche, quelle col fidanzato, la palestra, la famiglia: Aurora ama condividere la sua vita coi suoi ammiratori. E questi ultimi la amano, soprattutto per i suoi modi a volte buffi… Aurora sa ridere di sé e i coetanei apprezzano molto questa dote. Ma vogliamo parlare della sua bellezza?





Gli ultimi scatti, in piscina, nei quali indossa un costume intero color ruggine, hanno fatto impazzire i fan. Capelli sciolti, gambe lunghissime, fisico asciutto: è un vero spettacolo della natura. Ma visto che Aurora è ironica, non poteva mancare un momento tutto ridere. E dopo la versione sexy, arriva la versione meno sexy con cuffia verde e ciabatte per la piscina… "Andare in piscina Instagram vs. Reality. Detto tra noi credo che la cuffia verde fluorescente mi doni molto. E sì, l'abbinamento della ciabatta al costume era voluto. (Mentre mi facevo il secondo selfie è entrata una signora sulla settantina a truccarsi. Sembrava molto turbata dal fatto che mi stessi immortalando in quelle condizioni)", ha scritto.

