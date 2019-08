“Una sirenetta”. Giorgia, fisico mozzafiato a 48 anni. In costume conquista tutti

Pensi a una grande cantante italiana e ti viene subito in mente Giorgia. Romana, classe 1971, ha una voce pazzesca. Le sue canzoni intense sono entrate di diritto nella storia della musica e tutti conoscono il suo talento e il suo carisma. Qualche sera fa è stata protagonista di Techetechetè, che ha ripercorso la sua carriera e i suoi successi, da “Come saprei” a “E poi” fino all’ultimo album di cover. Giorgia ha sempre potuto contare su una folta schiera di fan, tanto che ai concerti raccoglie sempre centinaia di migliaia di persone.

Eppure la carriera di Giorgia non è mai decollata all'estero. Fa strano, sembra assurdo, ma la cantante romana non ha mai amato viaggiare. Per questo motivo, si è preclusa molte opportunità professionali e ha di fatto rinunciato a un possibile successo fuori dall'Italia. Ed è stata lei stessa a parlare apertamente di questa sua fobia in un'intervista rilasciata al settimanale Grazia.









"Non vado fiera di questa mia paura di prendere l'aereo – ha spiegato Giorgia, 48 anni, a Grazia – Si tratta di una mia paura, una macchia sull'essere la donna senza paura che vorrei essere, e invece… Ma ho lottato per sconfiggere questa paura, e a un certo punto l'ho anche vinta". Ma è durata poco: "Ho alternato fasi di vita in cui vivevo su un aeroplano anche 5 giorni su 7 e altre in cui, tipo ora, al solo pensiero di starci mi sudano le mani, mi si chiude lo stomaco e si riaffaccia il panico".





In ogni caso qui è amatissima, anche sui social, dove condivide spesso scatti del suo privato. Al momento la cantante è in vacanza in Salento. Ci torna ogni estate e anche quest'anno è in compagnia di Giuliano Sangiorgi. È proprio il leader dei Negramaro a farlo sapere pubblicando una foto che li ritrae insieme mentre giocano con un piccolo go-kart. Poi le foto al mare, con il figlio Samuel, 13 anni, e quelle "in solitaria".





Visualizza questo post su Instagram che poi in fondo volare si può ph @emanuelloofficial Un post condiviso da GiorgiaOfficial (@giorgiaofficial) in data: 14 Ago 2019 alle ore 1:57 PDT



Una foto in particolare ha catturato l’attenzione. Quella in cui Giorgia nuota sinuosa tra le acque cristalline. “Che poi in fondo volare si può”, scrive Giorgia, che a 48 anni si conferma una bellissima sirenetta. Tantissimi i cuoricini (oltre 35mila) e i commenti lasciati sotto al post. “Vola amica mia ad ali spiegate come solo tu sai fare”, “Che sirena! Goditi il mare e le sue bellezze”, si legge. E ancora: “Splendido questo scatto!”, “Ma che bella foto! Sei bellissima”, “Tu voli da sempre nei nostri cuori”.

