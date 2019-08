“Tu con quelli ricchi…”. Accuse pesanti a Taylor Mega. E lei parla

C’è ancora Taylor Mega a tenere banco sui siti di informazione di gossip. Stavolta non centrano polemiche, foto roventi, flirt presunti o abbracci con Erica Piamonte. Dopo aver animato il Grande Fratello l’influencer ha deciso di lasciare traccia di sé in ogni singolo giorno di questa pazza estate 2019 e stavolta ha deciso di rispondere per le rime a chi la accusa. D’altronde ormai la conosciamo, quando ha qualcosa da dire lo fa senza problemi.

Non ha peli sulla lingua e non ha paura delle conseguenze di ciò che dice. Ricordate quando ha dichiarato di essere bisessuale? Ebbene, tempo qualche ora e sul web si è scatenato letteralmente il panico. Oppure quando durante la seduta di direct su Instagram ha ammesso di essere single e di non aver avuto nessun fidanzato negli ultimi tempi. Ebbene anche stavolta Taylor Mega ha scelto i social per dire la sua. E lo fa scatenandosi. Continua a leggere dopo la foto.









Lo scatto sotto la quale avviene il tutto è l’ennesimo scatto rovente di Taylor Mega, che indossa uno strepitoso bikini arancione, strettissimo, minuscolo, a mettere in luce tutte le sue curve sensuali. La didascalia è spavalda e fiera: “Taylor non si ferma. Mai. Un bacio a chi in passato ha provato a bloccarmi”. Una vera e propria dichiarazione di guerra, anche se qualcuno ha deciso di calcare la mano. Soprattutto i soliti hater della rete, i leoni da tastiera che proprio non si sono retti dal commentare e hanno risposto per le rime alla bella influencer. Continua a leggere dopo la foto.





“Un bacio a tutti i ricconi che ti hanno fatta diventare famosa”. Così un utente fa il verso alla didascalia di Taylor Mega. Che però stavolta non ci sta a stare zitta e a incassare in silenzio. E decide di rispondere pubblicamente: “O magari sono proprio quelli coloro che mi volevano bloccare. Usa il cervello… puoi! Sempre se ce l’hai”. Frecciatina immediata, colpito e affondato. Ma cosa vuol dire quello che ha detto l’ex gieffina? Continua a leggere dopo la foto.





Sappiamo ad esempio che la storia d’amore, presunta, con il miliardario iraniano, dato come uno degli uomini più ricchi del Medio Oriente, è stata smentita direttamente da Taylor Mega. E chi è allora che voleva bloccarla? Chi voleva frenare la sua forza? Non lo sappiamo. Quello che è certo è che, per usare le sue parole, nessuno può metterle i piedi in testa.

“Altro che quelle…”. Serena Autieri vince su tutte: bikini strepitoso e seno incontenibile