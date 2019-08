Dolcenera bomba sexy: gli scatti in libertà ipnotizzano i fan

Dolcenera, un nome, un programma. La bella cantante è conosciuta e amata da tutti per la sua voce graffiante, per la sua personalità sopra le righe, per i suoi modi irriverenti ma anche per il suo impegno nella causa ambientale. Ma Emanuela Trane, questo il vero nome di Dolcenera che ha raggiunto il successo nel 2003 vincendo tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo con la canzone Siamo tutti là fuori, è anche una bellissima ragazza. I suoi ultimi scatti in bikini hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Dopo il successo a Sanremo, che ha fatto decollare la sua carriera, Dolcenera ha partecipato nel 2005 a un reality show, Music Farm, e ha vinto diventando ancora più nota al grande pubblico, che, in quell’occasione, ha potuto conoscerla meglio “sorvegliata” come era, 24 ore su 24, dall’occhio vigile delle telecamere. Poi, però, per un po’ Dolcenera ha deciso di sparire. E per 3 anni si è dedicata solo a se stessa. Continua a leggere dopo la foto









A distanza di tempo, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Dolcenera ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a sparire per un po’: “Ho vinto Music Farm dopo aver vinto Sanremo, ma non ero pronta a vivere quell’esperienza. Quel successo non mi piaceva, perché io volevo che la gente si interessasse alla mia musica e non alla mia vita privata. Invece di cavalcare quell’onda di popolarità, decisi di sparire” ha raccontato. Continua a leggere dopo la foto





Dolcenera è tornata recentemente sulle scene musicali con un EP, Regina Elisabibbi, mentre il suo ultimo tour risale al 2016. Tornando alle sue foto che hanno fatto impazzire il web, le avete viste? Le immagini parlano da sole: Dolcenera è un concentrato di sensualità e bellezza. È una donna affascinante e misteriosa che non può lasciare indifferenti. Guardate le foto della sua estate e ci darete ragione. Continua a leggere dopo la foto







Sangue pugliese, tratti mediterranei, labbra carnose e profondi occhi neri. “La Manu” – così la chiamano i fan più affezionati – è una di quelle donne piene di magnetismo. E i fan gradiscono gli scatti e commentano le foto con cuoricini, occhi a cuoricino, “bellissima”, “oltre che bravissima se anche stupenda” e così via. Dolcenera ha un fisico asciutto e tonico: non sarà una donna piena di curve ma è comunque splendida e sensuale. E poi è tutta naturale. E in questo mondo di plastica, certe cose non passano inosservate.

