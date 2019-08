“Altro che quelle…”. Serena Autieri vince su tutte: bikini strepitoso e seno incontenibile

Guardando la foto di Serena Autieri non si può non avere una visione celestiale. Una bellezza unica, senza tempo, pazzesca. Uno sguardo che vi fa sognare. E leggendo la didascalia (“Pronta per le Isole Cayman”) quei suoi occhi non vi faranno provare invidia nemmeno se siete imbottigliati nel traffico del rientro o in ufficio a pieno agosto. È il dono di bellezze così divine, semplici e acqua e sapone ma allo stesso tempo irraggiungibili.

Stiamo parlando, del resto, di una delle attrici più rare del panorama italiano che grazie al suo look riesce a incatenare intere generazioni. Il dubbio che davanti a noi ci sia una dea, in fondo, è sempre più reale perché il tempo non passa mai per Serena Autieri e il suo fisico, il suo sorriso, sembrano quelli degli anni migliori. “Ma come fai ad essere sempre così in forma?” le scrive una follower. Il segreto ovviamente non si può rivelare. Continua a leggere dopo la foto.









Parliamo per un attimo di numero: 43 sono gli anni, 400 mila invece i fan su Instagram, 20 mila i mi piace che sono scattati sotto la foto di Serena Autieri, in un tripudio di commenti. “Tutte le varie sgallettate che vediamo oggi in giro dovrebbero prendere spunto da una donna come te: sempre sobria, elegante, mai sopra le righe e capace di sprizzare femminilità in qualsiasi momento” forse questa è l’osservazione più gettonata. In questa estate siamo stati abituati a vederne di ogni tipo sui social, pose osé, bikini minuscoli, ma non è il caso della Autieri. Continua a leggere dopo la foto.





“Bellezza rara e donne imparate che nonostante tutto anche nell’abbigliamento avete solo da imparare. Il semplice contrasto del bianco e nero come regala”. Insomma, sotto la foto di Serena Autieri i fan si sono scatenati. Perché in fondo è veramente impossibile non fermarsi a guardare il suo corpo e quel suo viso così riconoscibile: le lentiggini ovunque, i capelli biondi, gli occhi azzurri. Così dopo una carriera tra le serie Un Posto al Sole fino a L’onore e il rispetto, adesso per lei è l’ora dei social. Continua a leggere dopo la foto.

Pronta per le Isole Cayman👙🐚 #laserendipity #007style





Serena Autieri ha lavorato anche con registi del calibro di Leonardo Pieraccioni, Alessandro Siani, Vincenzo Salemme, Carlo Vanzina e Neri Parenti. Tutti registi che sono rimasti stregati dalla sua bellezza. Un po’ come tutti i suoi followers: “Sei la più bella di tutte!”.

