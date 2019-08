Sappiamo già da settimane che la coppia professionale formata da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi si è rotta e che a partire dalla prossima stagione televisiva le strade dei due ex conduttori de La vita in diretta si divideranno. Mentre infatti Timperi tornerà a Unomattina in Famiglia, la Fialdini avrà un nuovo programma. La vedremo sul piccolo schermo al timone di A ruota libera, la trasmissione che andrà in onda ogni domenica pomeriggio, dopo Mara Venier e al posto de La prima volta di Cristina Parodi.

Inizierà il prossimo 15 settembre nella stessa fascia oraria della temibile Barbara D’Urso, regina degli ascolti con la sua Domenica Live, anche se la zia Mara le ha dato filo da torcere lo scorso anno. Insomma, si preannuncia una bella sfida. “Nel programma scoprirò anche io sempre qualcosa di nuovo così da essere una sorpresa oltre che una grande emozione”, ha detto la Fialdini in una intervista al magazine Nuovo Tv. (Continua dopo la foto)









Nell’intervista la bionda conduttrice fiorentina è anche tornata su un “argomento cult” dei mesi scorsi, ovvero i rapporti tra lei e il collega Timperi. “Noi siamo stati veri. Anche a casa si litiga, poi però le persone intelligenti fanno pace e noi l’abbiamo fatto”, ha chiarito. Ma bocca serrata sulla sua vita sentimentale, anche se la curiosità è tanta perché Francesca ha recentemente dichiarato di essere di nuovo in compagnia. (Continua dopo la foto)





Non ha svelato l’identità del compagno però e anche in questa occasione ha preferito il silenzio: “Non ne voglio parlare adesso, voglio proteggere questo amore, tenerlo ancora per un po’ tutto per me”, ha detto a Nuovo Tv. In attesa di tornare in video, la Fialdini si gode ancora un po’ di vacanza e l’ultimo scatto social ha davvero lasciato i fan di stucco. Strepitosa in bikini! (Continua dopo foto e post)







“Vincere per difetto. Chi l’ha detto che confondere i bordi non aiuta?!”, scrive la conduttrice, che dovrebbe trovarsi a Marina di Massa, sotto alla foto che la immortala mentre gioca a ping pong in spiaggia. Beh, pioggia di like immediata. Francesca, in versione acqua e sapone, coi capelli bagnati e col due pezzi nero e giallo, mostra un fisico atletico e perfetto che è stato apprezzato moltissimo. In pochissimo tempo lo scatto ha superato i 10mila like e fatto il pieno di complimenti: “Che fisico!”, “In formissima”, “Spettacolo!”.

