Mara Venier ha da poco festeggiato il matrimonio del figlio Paolo e ora, prima di tornare al lavoro, sta ricaricando le pile a Santo Domingo. La regina di Domenica In, che quest’anno ha fatto tornare lo storico programma di Raiuno al successo, è ancora in vacanza come annunciato alla presentazione dei palinsesti autunnali dell’azienda di viale Mazzini avrà ancora più spazio, con un nuovo programma e una Domenica In rinnovata.

Ora, però, si gode sole, mare e relax nella Repubblica Domenicana, dove ha diverse proprietà. Lei e il marito, il produttore Nicola Carraro hanno raggiunto i Caraibi da qualche settimana. Con loro c’è anche il figlio della conduttrice, Paolo Capponi, che ha reso Mara nonna di Claudio. Paolo, come detto, è da poco convolato a nozze con la sua Valentina e la zia Mara ha condiviso alcuni dei momenti più belli su Instagram, dove è da sempre molto attiva. (Continua dopo la foto)









La cerimonia civile si è svolta presso il Campidoglio, come si evince dalle storie di Instagram della conduttrice di Domenica In. Mara era a dir poco raggiante e splendida con un tailleur rosso e un paio di occhiali da sole della stessa tonalità e ha anche pubblicato sul suo profilo una bellissima foto di gruppo subito dopo il matrimonio. Ma tornando alle vacanze, c’è un altro scatto ‘più fresco’ che ha conquistato i fan della Venier. (Continua dopo la foto)





Come tante sue colleghe, anche la zia Mara, 68 anni, si è fatta immortalare al mare, in costume da bagno, e la foto, realizzata da Nicola Carraro, che è anche taggato nella didascalia, ha registrato presto un boom di like e di commenti. Quasi 40mila i cuoricini lasciati dai follower in poche ore sotto all’immagine di Mara in spiaggia. (Continua dopo foto e post)







Nella foto la Venier, che è abbronzatissima, ha i capelli bagnati, gli occhiali da sole e un asciugamano intorno alla vita. “Semplicemente Mara”, scrive lei svelando poi che l’autore dello scatto è l’amatissimo marito. Anni e anni fa la sua genuinità e allegria ha conquistato il pubblico e anche sui social non è da meno. A vederla così, raggiante e con il suo sorriso inconfondibile i fan si sono precipitati a lasciare il loro apprezzamento.

“Vorrei essere quel lecca-lecca”. Taylor Mega irresistibile nella nuova (ennesima) foto hot