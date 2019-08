“Vorrei essere quel lecca-lecca”. Taylor Mega irresistibile nella nuova (ennesima) foto hot

L’estate di Taylor Mega sembra veramente non finire mai. La biondissima influencer è partita per un nuovo periodo di vacanze da quale, ovviamente, non possono mancare foto roventi e sensualmente esplicite che fanno impazzire i fan. Il suo fisico, ormai, non ha veramente dubbi: tonica e statuaria, prosperosa e bollente. In una parola sola: perfetta. Un lungo lavoro fatto di sacrifici, diete, massaggi e yoga. A cui proprio non può rinunciare.

Ricordate la polemica quando fece arrivare direttamente in barca una specialista per la sua seduta di massaggi giornaliera? Ecco, stiamo proprio a questi livelli. Ma stavolta non c’è nessuna polemica in ballo, c’è solamente la sua clamorosa bellezza. Taylor Mega, nel suo ultimo scatto, dà le spalle all’obiettivo e mette in mostra il suo lato b assolutamente spaziale. La temperatura sale vertiginosamente e non è colpa dell’anticiclone africano. Continua a leggere dopo la foto.









Negli ultimi giorni Taylor Mega aveva stuzzicato la fantasia dei fan parlando della sua vita privata. Innanzitutto aveva smentito il suo fidanzamento con Hormoz Vasfi, ricchissimo imprenditore iraniano considerato uno degli uomini più ricchi di tutto il Medio Oriente. lo ha fatto tramite una seduta di direct sul suo profilo Instagram, così alla domanda di un follower che chiedeva se fosse fidanzata, la bellissima influencer non ha avuto dubbi nel rispondere: “No, nessuno può tenere testa a Taylor Mega”. Nessuno? Forse una persona c’è. Continua a leggere dopo la foto.





A tenere testa a Taylor Mega c’è la sua amica Erica Piamonte. Forse amica sarebbe da mettere tra virgolette, visto che le due sono sempre date come possibili fidanzate. Le ultime foto non fanno altro che confermare questa sensazione: le due si sono fatte ritrarre mentre, in topless, con le mani davanti ai seni, stanno una di fronte all’altra, con il mare e gli scogli a fare da sfondo. Insomma, a pensare male a volte ci si prende. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram SHE SAID I’M LIKE A LOLLIPOP 🥵 Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 18 Ago 2019 alle ore 5:25 PDT

E stavolta Taylor Mega torna a far spaventare i fan con un corpo assurdo. La sua didascalia è tutto un rimando sensuale: “She said I’m like a lollipop”, lei ha detto che io sono un lecca-lecca. “E chi non vorrebbe essere quel leccalecca” commenta un utente. Siamo sicuri che è stato il pensiero di tantissimi.

Incidente in vacanza per Giorgio Gori. Le fiamme all’improvviso