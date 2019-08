Ilary Blasi assente al funerale di Nadia Toffa. Poi la foto online e le proteste dei fan

Non si fermano le polemiche e i piccoli scandali a pochi giorni dai funerali di Nadia Toffa. La scomparsa della Iena, che ha lottato per due anni contro il tumore e di cui si sono da poco celebrati i funerali, non smette di creare polveroni mediatici. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, è quello che vede protagonista Ilary Blasi, che con la conduttrice bionda aveva condiviso proprio l’avventura alle Iene. Ebbene, in molti hanno notato un particolare.

La moglie di Francesco Totti infatti non era presente il giorno dell’ultimo saluto, a Brescia. E così l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram diventa l’occasione per tutti gli haters di sputare odio e vomitare sentenze: “Guarda come si diverte sai che gli frega di Nadia manco al funerale è andata come se fosse morto un topo”. Tutti i commenti sono quasi sullo stesso tenore e non perdonano ad Ilary Blasi la sua assenza. Continua a leggere dopo la foto.









Certo, c’è anche qualcuno che prende le sue difese: “Non è sicuramente recandosi al funerale che si manifesta l’amicizia verso il defunto. Poi ognuno è libero di fare come vuole. Ognuno pensasse a sé stesso”, ma i leoni da tastiera non si fermano di fronte a nulla: “L’unica cosa che riesce a fare in questi giorni di tragedia questa è postare i cazzi suoi in vacanza ! Collega stretta, anni di iene , post con foto di Nadia per poi non muoversi e continuare come nulla fosse … pazzesco…”. Insomma molti utenti proprio non hanno digerito la sua assenza. Continua a leggere dopo la foto.





“Io penso che se non è andata al funerale di Nadia noi possiamo sapere poco del perché. Ci saranno dei motivi. Non sappiamo se sono buoni o no, ma criticare a prescindere mi sembra stupido”. Per fortuna insomma che entra in campo anche un po’ di buonsenso, soprattutto perché Ilary aveva salutato Nadia Toffa con queste parole il giorno della sua scomparsa: “Tanti ricordi tante serate e tante risate …..così voglio ricordarti cara Nadia ti abbraccio forte come in questa foto”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma è il gioco stesso dei social e del web: tutti si sentono in dovere di dire la propria, di esprimere un giudizio. Anche su Ilary Blasi, anche se non sanno niente della sua vita e di quale potesse essere il motivo dell’assenza il giorno dei funerali di Nadia Toffa. L’importante è commentare, sempre e comunque.

