“Ma che seno da paura”. Jane Alexander, chi si rivede! Lo scatto ‘in libertà’ è bollente

Al Grande Fratello Vip aveva fatto molto parlare. E ora Jane Alexander torna alla ribalta. Sì, è tornata col vecchio fidanzato. Ma facciamo un passo indietro e riavvolgiamo il nastro fino alla casa del GF dove l’attrice britannica fece scalpore perché, entrata fidanzata nella casa, decise di iniziare una relazione con un altro vip, l’ex velino Elia Fongaro. Fu criticata per aver maltrattato il fidanzato e per aver iniziato una storia con uno molto più giovane di lei.

I due, una volta usciti dalla casa, hanno cercato di tenere viva quella relazione che, però, non aveva futuro. E infatti finì. Cosa che un po’ tutti si aspettavano. In pochi, invece, si aspettavano che, dopo poco, lei sarebbe tornata col fidanzato di prima, Gianmarco, che lei aveva tradito davanti a tutta Italia. Oggi lei è felice, grata al suo compagno per averla perdonata e sprizza gioia da tutti i pori. E, se avete guardato le sue ultime foto, è anche più bella. Continua a leggere dopo la foto









Criticata più volte per essere troppo magra, stavolta la foto postata dall’attrice inglese, mostra una sua versione inedita. Nello scatto, che mette in evidenza un seno molto prosperoso, la Alexander è super sexy. Il suo corpo è tempestato di lentiggini che sono da sempre la sua particolarità. La Alexander, nello scatto, indossa un bikini nero (striminzito), ha una visiera in testa e rossetto rosso che la rende ancor più sensuale. “Meglio tardi che mai😉

(Abbiamo scattato tutta la mattina con le splendide @nadiarinaldi, @fannycadeo e @milenamiconi, mi sono divertita da matti! Appena sono pronte vi faccio vedere tutto, promesso!” ha scritto nella didascalia. Continua a leggere dopo la foto





La rossa della tv incanta i suoi fan e lascia a bocca aperta per quella sensualità che il più delle volte camuffa. “Sei sempre bella”, “sei bellissima” le scrivono i fan. E qualcuno, come al solito, si allarga: “Invece della visiera del cappellino mi sembrava una maschera da sub . Sai Jane, mi hanno confuso quelle due bombe…. AHAIAHAUHAH !!”. C’è ironia, è ovvio. Perché i fan non sono abituati a questo tipo di foto da lei. Peccato, perché è davvero splendida. Continua a leggere dopo la foto





Anche Jane Alexander, ex modella ora attrice, passa le sue vacanze in Italia. Col suo Gianmarco, con cui ha ripreso pienamente la relazione, ha ritrovato il sorriso. Dopo una tappa in Puglia e una in Calabria, ora la coppia è in Toscana nel villaggio situato sulla Costa degli Etruschi al Garden Toscana Resort. Fra tuffi e pomeriggi di chiacchiere con amiche sul bagnasciuga, ha trovato il tempo per uno shooting fotografico, quello, appunto, che ha fatto impazzire i fan. Da togliere il fiato.

Jane Alexander nuda su Instagram, i fan in delirio