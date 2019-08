“Immensa”. Barbara D’Urso, posa super hot: fan muti per la perfezione del lato b

“Caldo, caldo, caldo 🥵🥵🥵 per combatterlo, oggi, sto cercando di diventare un unico elemento con l’acqua della piscina 😜😜😜 #buonagiornata #rideresempre#summer2019 #hot #colcuore” scrive Barbara D’Urso su Instragram a didascalia di una foto che la ritrae in una posa bollente che manda in estasi i fan. La regina di Canale 5 non smette di tenere aggiornati i suoi ammiratori sulla sua vita quotidiana e posta foto delle sue vacanze.

Passeggiate in campagna, bagni di sole, giornate di relax, tuffi, risate, Barbara D’Urso ci tiene a mantenere il contatto coi fan anche ora che è in vacanza. Una delle ultime foto che la conduttrice ha postato su Instagram ha fatto vacillare l’equilibrio di tanti. Barbara D’Urso, che tiene incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo, sa come tenerli anche incollati al suo profilo… Avete visto l’ultima foto di cui vi parliamo? Quella in cui lei è a bordo piscina? Pazzesca. Continua a leggere dopo la foto









Nella foto in questione, Barbara D’Urso è sdraiata a pancia in sotto a bordo piscina: la posa è sexy e le sue curve perfette alla sua età sono incredibili. Corpo pazzesco e lato b sodo da fare invidia alle ragazzine. Ma lei, di anni, ne ha 62. Sì, 62 e a questo punto noi comuni mortali ci possiamo anche sotterrare… Mamma mia che roba. I fan, naturalmente, gradiscono quella posa da sirena e la tempestano di cuoricini di approvazione e di messaggi. Continua a leggere dopo la foto





“Dea Barbara sei un’opera d’arte. Una dea assoluta, immensa. Mi inchino davanti alla tua sensualità”, le scrivono. E ancora: “Sei semplicemente stupenda hai un fisico perfetto”, “Che fisico!!!”, “Vorrei essere l’acqua per abbracciarti”. “Sei veramente bella ed è una fortuna ad avere un fisico così tonico da far invidia alle ventenni alla tua età! Complimenti! Se solo fossi più umile e sincera avresti molti più telespettatori!” si legge ancora tra i commenti. Continua a leggere dopo la foto







Barbara D’Urso si gode gli ultimi scampoli di estate prima di tornare al lavoro. È stata riconfermata a Domenica Live e anche agli altri programmi che il pubblico segue con passione. Quest’anno, però, la “regina” degli ascolti dovrà fare i conti con delle rivali davvero accanite. Non solo Mara Venier, ma anche Lorella Cuccarini. Se la prima è stata riconfermata per la conduzione di Domenica In, la seconda sarà impegnata con La Vita in Diretta e Linea Verde.

