“Sexy anche in maglietta”. Cristina Parodi stende tutti: seno esplosivo e corpo da favola

Per chi è abituato a vederla precisa, composta e professionale in tv, queste foto di Cristina Parodi saranno un vero e proprio trauma. Perché la conduttrice, che ormai inizia ad avere la sua età (ha infatti cinquantacinque anni) mostra ancora un fisico da far invidia a tantissime persone, anche a chi ha trent’anni in meno di lei. Ed è sensuale e bellissima in tutte le sue forme: che stia facendo yoga o che stia ad una cena elegante.

Che sia al mare oppure che stia facendo trekking. L’ultima foto la vede infatti in vacanza in Sardegna, ma non al mare, bensì tra le montagne dell’entroterra. “Adoro camminare sulle rocce”, scrive nella didascalia. Ma l’occhio dei fan si sofferma su altri particolari. Come ad esempio quei capezzoli particolarmente in vista e un seno che sembra proprio esplodere all’interno della maglietta bianca. Un vero e proprio uragano di erotismo. Continua a leggere dopo la foto.









Spulciando il suo profilo Instagram si trovano anche foto di Cristina Parodi e sua sorella Benedetta, insieme alla loro quasi sconosciuta mamma. Molto lontana dai fari dello spettacolo, si chiama Laura Casabassa ed è praticamente uguale alle figlie. Le sorelle Parodi, che hanno affrontato un periodo difficile legato all’esperienza a Domenica in, stanno trascorrendo le loro vacanze estive all’insegna della famiglia. E ci sono grandi appuntamenti professionali per il futuro: la moglie di Fabio Caressa tornerà in onda con Bake Off Italia. Continua a leggere dopo la foto.





Delusione invece per Cristina Parodi, esclusa dal palinsesto Rai. “Me lo aspettavo, mi dispiace. Il programma era molto carino, non sono riuscita a parlare con nessuno. Non so niente, non ho voglia di parlare di questa cosa”. Molti vedono dietro la sua bocciatura un motivo politico: è infatti sposata con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. E la nuova emittente di stato, di stampo sovranista, non può proprio vederlo. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Adoro camminare sulle rocce #Sardegna #valledellaLuna #capotesta #gitastupenda Un post condiviso da Cristina Parodi (@criparodi1) in data: 14 Ago 2019 alle ore 8:25 PDT





“Non rispondo a questa domanda, vado a fare yoga. Sono scelte legittime dell’editore. Voglio dire che sono stati cinque anni bellissimi in Rai, farò altro serenamente”. Così ha chiosato Cristina Parodi. Che per staccare la spina ha deciso di andare in Sardegna. Da dove arrivano scatti roventi.

