“Morbida e sexy”. Eleonora Pedron, lo scatto tra le lenzuola è bollente

“Meravigliosa, beata fra le lenzuola”. Cosi un follower commenta l’ultimo scatto di Eleonora Pedron, la Miss Italia del lontano 2002, che continua a stupire tutti per una bellezza clamorosa. È una visione celestiale quella che si para davanti agli occhi degli utenti che circolano sul suo profilo Instagram: capelli biondi, occhi azzurri, pelle candida. Stavolta anche l’ambiente sembra rispondere alla purezza e alla visione paradisiaca del soggetto.

Eleonora Pedron è infatti sdraiata sul suo letto, in uno strano e conturbante gioco di gambe. “Che posizione strana!”, le scrivono in molti, “Sensualità a mille”. Sarà infatti il letto, sarà lo sguardo dell’attrice, ma la foto è veramente di una carica erotica incredibile. La potete trovare più in basso, insieme ad altri scatti roventi, in cui basta un top, un bikini, un vestito più corto del normale per far esplodere fantasie, desideri e pensieri di ogni tipo. Continua a leggere dopo la foto.









Showgirl ma anche attrice, nonché modella, Eleonora Pedron è una bomba, una vera e propria sex symbol che vive lontano dai riflettori, una bellezza alternativa, nuova, non ostentata. La sua carica erotica infatti non è dirompente, ma velata, leggera come lei. L’abbiamo vista di recente in in Grecia, sull’Isola di Skiatos, assieme alla Diavolita Melita Toniolo, a lavorare per un servizio fotografico. “Siamo due comiche nate. Dateci campo e col dialetto veneto vi faremo ridere a crepapelle” hanno scritto le due venete, che vengono da Padova e da Treviso. Continua a leggere dopo la foto.





Tempo fa il settimanale Chi aveva parlato così nella sua rubrica Chicche: “Come mai Eleonora Pedron nell’ultimo periodo ha ritrovato il sorriso? Accanto alla showgirl è apparsa una figura speciale”. Dopo la fine della sua relazione con la “Iena” Nicolò De Vitiis, infatti, si sarebbe frequentata in gran segreto con l’attore Fabio Troiano: “I due non si fotografano sui social insieme, custodiscono gelosamente il loro rapporto e sono inseparabili. E inoltre Troiano ha lasciato da poco la fidanzata storica Anny, dopo sei anni di relazione”. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram •BREAK• Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 14 Ago 2019 alle ore 3:12 PDT





Ormai è nel dimenticatoio, insomma, la storia con il motociclista Max Biagi. Ed Eleonora Pedron si diverte con questi scatti roventi, magari per far ingelosire qualcuno: “La tua bellezza è imbarazzante”, “Un istante di una essenza meravigliosa ed unica!”, “Meravigliosa, beata tra le lenzuola”. “Che spettacolo”, “Sei tanto bella che fatico a credere che sei vera!”. Eppure è proprio così.

“Non era giusto”. Raoul Bova torna a parlare dell’ex moglie, anni dopo la separazione