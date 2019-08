Martina Colombari, fisico da Miss Italia: bikini hot e curve da ventenne

“Indubbiamente la Miss Italia più bella di sempre”. Basta questo commento per dare la definizione ultima, totale, giusta a Martina Colombari. Bella come sempre, anzi forse di più, le ultime foto della moglie di Billy Costacurta, ex giocatore del Milan, sono veramente da togliere il fiato. Un fisico asciutto e tirato, che non sottrae niente però alla sua sensualità e al suo erotismo. Anzi, ne escono addirittura rafforzati, più intensi e più autentici.

Direttamente dalle sue vacanze tra Italia e Spagna arrivano quindi degli scatti assolutamente imperdibili. Tra bikini e costumi interi, foto in casa e in riva al mare, l’ex Miss Italia è un vero schianto. E anche i followers sembrano apprezzare: “Bellissima donna….sorridi sempre”, “Mamma che fisico.. chissà quanti sacrifici ci saranno dietro.. complimenti! Bellissima”, “Credo che tu non ti sia mai trascurata nemmeno un secondo…”. Ed è vero, lo ha rivelato lei stessa. Continua a leggere dopo la foto.









Martina Colombari, infatti, in una recente intervista aveva parlato della sua attenzione a tratti maniacale per il cibo “Non mangio troppa carne rossa, niente fritti o umidi, tanto pesce cucinato in modo semplice. Nel nostro piatto ci sono sempre proteine, verdure e carboidrati, magari integrali. Quindi hamburger di lenticchie, zuppa di legumi, pesce. Sì, ogni tanto mi concedo un passatello in brodo ma è un’eccezione”. Ma c’è anche altro nella vita della bellissima showgirl, come ad esempio l’impegno nelle adozioni e le campagne di sensibilizzazione. Continua a leggere dopo la foto.





Valori che cerca di trasmettere al piccolo figlio, anche se è difficile: “La sua è una generazione complicata da gestire, quello che viene fatto dalla mamma non è mai accolto o apprezzato. Adesso è in una fase di ribellione totale, ha 15 anni, vive l’adolescenza, legata alle tante tentazioni. Il mio sogno sarebbe portarlo con me ad Haiti, non voglio però costringerlo, potrà avvenire verso i 18 anni, vedremo”. Insomma, Martina Colombari ha le idee chiare. Continua a leggere dopo la foto.





E anche se è bellissima e famosissima, “la mia quotidianità rimane quella, ma bisogna prendersi anche dei momenti per se stessi. C’è chi li trova andando alla maratona di New York, chi in un monastero, forse abbiamo perso un contatto con che cosa vogliamo, forse ho bisogno di nuove prime volte”. In attesa di queste avventure, Martina Colombari si rilassa. E i followers ringraziano.

“Perfetta”. Emily Ratajkowski non si ferma più: arriva il nuovo scatto senza veli