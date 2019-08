“Perfetta”. Emily Ratajkowski non si ferma più: arriva il nuovo scatto senza veli

Il nome autentico, vero, è Emily Ratajkowski ma per molti è solamente Emrata. Per altri ancora basta guardare una foto del suo corpo scultoreo, del suo lato b famosissimo, delle sue curve irreali, per capire di chi si sta parlando. È una delle donne più belle, più desiderate e più sensuali del pianeta e non la smette un attimo di pubblicare scatti roventi sulla sua pagina di Instagram. E per fortuna si è riusciti a bloccare una delle sue Stories.

Lo sapete bene, questo tipo di foto durano solo 24 ore, dopo le quali scompaiono per sempre. Sarebbe stato un vero e proprio peccato mortale, visto il soggetto in questione. Perché anche in questo caso Emily Ratajkowski non si è limitata a scattarsi una foto, ha deciso di spogliarsi completamente, di posare tutta nuda e mettere solo un disegnino davanti alle sue parti più hot. La foto, che potete trovare più in basso, è da perdere i sensi. Continua a leggere dopo la foto.









Ma facciamo un rapido ripasso per chi non conoscesse Emily Ratajkowski. Mestiere supermodella, nata a Londra nel 1991, è cresciuta in California. Il padre è un pittore di origini polacche e irlandesi mentre la madre una professoressa e scrittrice nata negli USA. Già da questo si deve capire come la sua impostazione sia assolutamente cosmopolita: ha viaggiato tantissimo tra vecchio e nuovo continente, con il primo contratto da modella firmato per la Ford Models a soli quattordici anni e gli studi a San Diego, dove si è diplomata in Belle Arti. Continua a leggere dopo la foto.





Anche se è la donna più desiderata del mondo, anche Emily Ratajkowski è stata fidanzata. Prima con il produttore Jeff Magid, per tre lunghi anni, poi con Sebastian Bear McClard, di mestiere attore, con cui si è sposta nel 2018. Attori e produttori, ma il cinema non è solo questione dei suoi fidanzati, visto che lei ha sette pellicole all’attivo: dall’Amore Bugiardo a Entourage, da We Are Your Friends a Welcome Home. Continua a leggere dopo la foto.





Ma Emily Ratajkowski è impegnata anche nel campo sociale: di recente ha composto un saggio sull’iper-femminilità per Harper’s Bazaar, in cui smonta tutti i preconcetti legati al mondo della donna. Ha anche posato con le ascelle non depilate in forma di protesta. Era bella anche in questa versione, ovviamente.

