“No li posso mangiare!”. Elisabetta Canalis e la dieta, scoppia la polemica sui social

Le previsioni meteo-gossip vedono una nuova bufera mediatica sopra Elisabetta Canalis. Stavolta l’ex velina è stata letteralmente massacrata dal web per alcune sue parole. Non centrano costumi color pelle insomma, né tanto meno un seno così prosperoso da far pensare fosse rifatto. Diciamo che il corpo centra in maniera marginale perché l’argomento della questione è una dieta e un consiglio alimentare che la Canalis ha dato ai suoi followers.

Tutto nasce dalla foto insieme a Bianca Balti. Chi è? È una supermodella che ha posato, tra gli altri per Dolce & Gabbana, Rolex, Paul Smith, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Parfums Christian Dior e tantissimi altri. Vi basta questo, insomma, per capire che è anche una superbellezza. Ebbene, le due sono molte amiche e si sono conosciute a Los Angeles, città in cui Elisabetta vive con il suo compagno e il suo bambino. Si frequentano spesso e non è rado vederle in giro a fare shopping. L’ultimo scatto, però, ha creato numerose polemiche. Continua a leggere dopo la foto.









Elisabetta Canalis ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con la Balti, direttamente dall’interno di un negozio di dolci di Hollywood. Il panorama è proprio quello di un paese dei balocchi tra caramelle, dolcetti, schifezze e prelibatezze di ogni tipo. La descrizione della foto è la seguente: “Una delle 2 non può mangiare zuccheri x 2 settimane (e non è quella a sinistra)”. Il rimando è ovviamente una particolare dieta che sta seguendo l’ex velina. Un particolare che non è per niente piaciuto ai suoi followers. Continua a leggere dopo la foto.





Ed ecco che scoppia la bufera su Elisabetta Canalis, con i primi commenti a dir poco velenosi: “Speriamo il mondo della moda cambi modelli prima o poi”, “Non mangiate proprio……”, “Far passare il messaggio che bisogna essere per forza magre a 40 anni….Bah. Ma falle pure le tue diete, ma non creare stereotipi in gente con tenori di vita differenti. Usa il mezzo in maniera intelligente se ce la fai”. Ma non ci si ferma qui, si va avanti. Continua a leggere dopo la foto.





Perché almeno in molti si sono fatti venire il dubbio: “Perchè niente zuccheri per due settimane? Una nuova dieta?”, “Come mai? Intolleranza?”, “Devi andare in chetosi? Conosco la dieta”, “Perchè niente zuccheri?…non credo per la linea…”. Elisabetta Canalis, però, tace. Incassa e basta.

“Sei di marmo?”. L’ex velina Elena Barolo sorprende tutti: il bikini è mozzafiato