“Sei di marmo?”. L’ex velina Elena Barolo sorprende tutti: il bikini è mozzafiato

La ricordate la bellissima Elena Barolo? Ma come no? Era la velina bionda di Striscia la Notizia nell’ormai lontano 2002, in coppia con l’altrettanto bellissima Giorgia Palmas. Le due condivideranno il palco fino al 2004 quando poi saranno impegnate in altre avventure professionali. Oggi è showgirl e soprattutto blogger e riempie il suo profilo Instagram di foto strepitose, in cui risalta tutto il suo fisico perfetto e la sua sensualità.

Torinese doc, classe 1982, dopo l’esperienza a Canale 5 la troviamo su Italia 1 per Lucignolo, poi sulla Rai per Miss Universo e infine su Rete 4 per Sipario Estate. Una vera e propria giostra di appuntamenti e di impegni, con tanto di esperienza al fianco di Emilio Fede come meteorina del TG4 e di spalla di Ezio Greggio nel Festival de le Comedie, nel Principato di Monaco. Ma insieme alla conduzione Elena Barolo inizia a coltivare anche un’altra passione. Continua a leggere dopo la foto.









Ovvero quella della recitazione. Elena Barolo aveva infatti studiato recitazione prima al CTA di Milano poi addirittura a Los Angeles, agli Actors Studio. Qui da noi l’abbiamo vista nella soap opera di Canale 5 CentroVetrine ma soprattutto al cinema, con Alessandro Gassman ed Enrico Brignano in “Un Natale per due” e nel film “Ex – Amici come prima” di Carlo ed Enrico Vanzina. È proprio in questo periodo che l’ex velina intraprende la sua nuova avventura da fashion blogger, inaugurando il suo personale sito: affashionate. Continua a leggere dopo la foto.





E la moda e la bellezza sono infatti le sue passioni, tanto che nell’account social Elena Barolo si definisce così: “Bionda di nascita e per scelta, non faccio uso di stylist, di silicone o di follower finti”. Ma è proprio quel biondo di nascita che ci fa addrizzare le antenne. È forse una frecciatina per qualche collega? È qualche messaggio subliminale che dobbiamo cogliere. Non lo sappiamo e rimaniamo col dubbio, limitandoci ad ammirare queste splendide foto. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram ~ windy 🌬 day~ #summer19 #sardegna Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo) in data: 14 Ago 2019 alle ore 3:07 PDT





Da Porto Cervo, infatti, Elena Barolo manda in tilt i suoi followers: “L’infinita sensualità, l’armonia delle forme e uno spettacolare lato b! Top”, “Certo è che quando ti ci metti sei di una bellezza e di una sensualità…”, “Wow, che fisico”, “Meravigliosa creatura”, “Ma da vicino sei proprio una grandissima figliola, veramente boona!”, “Nù babà”, “Che puledra”, “Che bomba”, “Con una foto così, non serve scrivere nulla”. E allora meglio fermarsi qui.

