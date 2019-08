Elettra Lamborghini ancora più hot (e più magra): il bikini fa vedere tutto

Irriverente, ironica, spietata, ma soprattutto incredibilmente sensuale ed eccitante. In due parole: Elettra Lamborghini. La regina del twerking italiano è una di quelle bellezze per cui non si non può perdere la testa: lato b clamoroso, curve esplosive, uno sguardo che sembra veramente gelarti. Tutti ingredienti che troviamo nelle sue ultime foto pubblicate sul profilo Instagram, dove i mi piace hanno superato in questo momento quota 488 mila.

La foto in questione la vede con indosso un bikini che definire striminzito forse è poco e il suo seno sembra proprio soffrire all’interno di queste fasce. La didascalia, invece, è tutta da ridere: “fono fola stafera fenfa di te” scrive Elettra Lamborghini, citando e allo stesso tempo facendo il verso alla canzone di Jovanotti e alla sua “s moscia”. Adesso ride e si diverte in Sardegna la cantante e modella, ma pochi giorni fa sono stati attimi difficili. Continua a leggere dopo la foto.









In occasione del suo concerto a Udine, infatti, Elettra Lamborghini ha dovuto interrompere la sua performance, visto che la situazione sotto al palco si era fatta pericolosa. Lo racconta così: “Stasera io avevo la febbre sono alcuni giorni che sto male, ma ha fatto comunque il mio show. Ma con gran dispiacere ho dovuto fermare il mio show anche se ero alle ultime canzoni. Perché non ho mai visto degli animali del genere spingersi come delle bestie”. Continua a leggere dopo la foto.





“Non sapersi divertire a quell’età io penso sia veramente grave – continua Elettra Lamborghini – Prima di interrompere ho provato a far capire che non c’era bisogno di spingere ma niente. Avevo tutte le mie ragazze del fan club davanti e vedo spingere, io non ci sto, sono andata via e lo rifarei mille volte. La situazione stava degenerando e diventato pericolosa non per me, che ero sul palco “al sicuro” ma per voi”. A sentirsi male, accusando un attacco di panico, è stata proprio un’amica della cantante, il che ha fatto infuriare ancora di più la giovane. Continua a leggere dopo la foto.

Insomma, Elettra Lamborghini ha dimostrato anche di avere la testa sulle spalle e di pensare all’incolumità dei suoi fan. Passati questi brutti momenti è tornata a divertirti e a rilassarsi in Sardegna, da dove arrivano questi scatti bollenti. E qualcosa non sfugge all’occhio censore dei fan: la cantante sembra veramente molto dimagrita, con un ventre ultra piatto e delle curve che sembrano così più sode. Merito del bikini che indossa?

