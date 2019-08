Irina Shayk, svolta hot dopo la separazione: la foto senza veli dice tutto

Irina Shayk è una dea. Niente, nemmeno il tempo, nemmeno le sofferenze d’amore riescono a scalfire la sua bellezza dirompente. Anzi, ora che è di nuovo single, Irina sembra ancora più bella. Della sua vita privata, in particolare della sua rottura con Bradley Cooper, padre della sua bimba, non ha mai voluto parlare pubblicamente. E in questi mesi in cui il gossip si era scatenato, Irina Shayk è rimasta riservata e silenziosa. Non ha parlato, ha fatto.

E per ricominciare ha deciso di partire dalla cosa più importante: la sua autostima. Così Irina si è buttata a capofitto nel lavoro da top model. Sempre bella, magnetica, elegante, disarmante: Irina ci piace. E non solo a noi, evidentemente. I suoi ultimi servizi fotografici stanno ottenendo un grandissimo successo, anche perché Irina, negli ultimi tempi, ha avuto una svolta molto molto sexy. Avete visto le ultime foto nelle quali la modella posa nuda per una campagna di accessori?









Beh, meritano. La modella dagli occhi di ghiaccio posa nuda, a coprirle il seno c'è solo una borsa. Lei è super sexy, con quel suo sguardo intenso che fa innamorare in un nanosecondo. I fan sono senza parole di fronte a tutta quella bellezza tutta insieme. E siamo felici di essere tornati a parlare di Irina solo per le sue cose. Finora lei e Bradley Cooper sono stati al centro del gossip per via della loro separazione. Proprio negli ultimi giorni, sembrava che la modella avesse fatto una dedica social implicita nei confronti dell'attore ma pare che in realtà non sia così.





"L'amore è la risposta" aveva scritto Irina Shayk in uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram. E tutti avevano pensato a un ritorno di fiamma. Lui, dopo la separazione se ne è andato in California. Sul suo conto gira una voce bomba: pare che potrebbe girare un altro film con Lady Gaga, con la quale aveva lavorato a "A star is born". A proposito di Lady Gaga, da tempo circola la voce di un presunto flirt con Bradley Cooper ma entrambi hanno smentito.





Visualizza questo post su Instagram 🖤🦓 #IrinaByTheKooples @thekooples Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk) in data: 29 Lug 2019 alle ore 6:09 PDT

E se lui è in California, lei è rimasta a New York, dove è felice tra amici e parenti. Ma perché dopo 4 anni di amore è finita all’improvviso tra loro? È stato un amico della coppia a svelare il motivo a People: “Lui era emotivamente assente mentre girava A star is born – ha detto l’uomo – Quando poi è tornato, hanno cercato di far tornare tutto come prima. Ma non erano più gli stessi”. Sicuri che Lady Gaga non c’entri nulla?

È ufficiale: Bradley Cooper e Irina Shayk non stanno più insieme