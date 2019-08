Laura Chiatti presenta il figlio Pablo: la somiglianza con la madre è impressionante

Laura Chiatti presenta il figlio Pablo sui social: la somiglianza con la madre è impressionante. Certo, quando hai come madre Laura Chiatti e come padre Marco Bocci, è ovvio che tu sia uno spettacolo della natura. Ma i follower della coppia non si aspettavano di vedere quel che hanno visto. Laura Chiatti e il marito non avevano mai postato prima foto del bimbo, se non qualche scatto in cui il piccolo si vede da dietro. Ma di recente Laura Chiatti ha deciso di presentare ai suoi ammiratori il piccolo Pablo, cioè il suo secondogenito.

Una foto irresistibile, che ha collezionato in poche ore circa 100mila like. Biondo, occhi azzurri e labbra disegnate, il fratellino di Enea (che ha 4 anni), è praticamente identico alla madre. E i fan non possono non notare la loro somiglianza. “Sei tu in versione maschile”, è uno dei commenti. “Mai vista una somiglianza così forte”, è un altro. Tra i commenti anche molti commenti “vip”: “L’inconsapevole bellezza”, scrive Francesco Arca (ex di Laura Chiatti). “Meraviglia”, commenta Vittoria Puccini. Continua a leggere dopo la foto









La bellezza del bimbo è disarmante e tutti hanno qualcosa da dire. Anche Bianca Guaccero, Gabriele Rossi, Michela Andreozzi, Benedetta Mazza fanno i complimenti al piccolino che è davvero un angioletto delizioso. Pablo ha tre anni, è nato a luglio, due anni dopo le nozze di Laura Chiatti e Marco Bocci. Laura Chiatti, che posta spesso foto della sua vita quotidiana sui social, non aveva mai mostrato il bimbo in primo piano. Continua a leggere dopo la foto





Sono identici. Uguali. “T’ha staccato la capoccia Laura! Meraviglioso” commenta infatti un ammiratore. Laura Chiatti è una delle attrici italiane più belle e più amate dal pubblico. Oltre a essere bellissima, Laura è anche una donna che prende la vita con ironia. Di recente la Chiatti è stata presa di mira dagli haters per una foto che la mostrava con le ascelle non perfettamente depilate. Ovviamente i commenti crudeli si sono sprecati ma Laura ha messo tutto a tacere… Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram La mia depilazione ascellare migliora 😂😂😂 Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 10 Ago 2019 alle ore 6:53 PDT

Visualizza questo post su Instagram E vabbè 😍🤦‍♀️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 12 Ago 2019 alle ore 8:48 PDT

Postando un’altra foto che la ritrae con una scollatura vertiginosa, il seno prorompente in bella vista, il turbante in testa. Ascelle in vista e zero peli. “La mia depilazione ascellare migliora”, scrive Laura Chiatti. E zittisce chi l’aveva criticata. Insomma, è pure una che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e non resta ad ascoltare le cattiverie gratuite di chi non ha nulla da fare. Brava!

Laura Chiatti da esposizione: scollatura vertiginosa e seno in mostra