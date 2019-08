Wanda Nara super anche in formato “selvaggia”: corpo esplosivo e curve esagerate

Giorni a dir poco bollenti quelli di cui è protagonista Wanda Nara. La showgirl più esplosiva della rete è tornata con un servizio fotografico a dir poco rovente dove le sue curve sembrano veramente sul punto di deflagrare. Quelle pubblicate sono sei foto diverse ma con la stessa ambientazione: un pick-up, uno sfondo campestre, quasi da campo da battaglia, con il mezzo anche in versione militare. E poi dei cani lupo a posare con lei.

Wanda Nara, in tutto questo, indossa un vestito bianco, a metà strada tra quello di una sposa e un tutù. Ma la parte più hot, più bollente, è ovviamente quella superiore dove il suo seno non sembra proprio riuscire a stare dentro al top che indossa. Lo sguardo dell’argentina è perso ma seducente, buca anzi scava l’obiettivo. Insomma foto a dir poco sensuali, che vi proponiamo più in basso. Ma non ci son solo queste tra gli ultimi arrivi. Continua a leggere dopo la foto.









L’ultimissima foto pubblicata da Wanda Nara è infatti quella in piscina con il suo Mauro Icardi. “Sin amor no hay nada” senza amore non hai niente, scrive lei nella didascalia. Un bacio appassionato, rovente, con il décolleté della modella argentina che va a tamponare il petto tatuato dell’ex capitano dell’Inter. I più attenti noteranno, tra l’acqua cristallina, anche un fondoschiena che più hot di così non potrebbe essere. Ultimi giorni di vacanza roventi, insomma, per i due. In attesa di conoscere la destinazione del prossimo anno. Continua a leggere dopo la foto.





No, non stiamo parlando di vacanze. Ma di lavoro, visto che sia Mauro Icardi che Wanda Nara non sanno dove li porterà il futuro. Ormai non più a Milano visto che l’attaccante è stato scaricato ed è sul piede di partenza. Addirittura per molti il possibile indizio della meta è in queste foto. Wanda scrive Amor? Posa con un lupo? Di quale squadra è simbolo questo animale? E come si legge al contrario la parola amor? Ebbene sì, proprio Roma. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Sin amor no hay nada 💫 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 12 Ago 2019 alle ore 12:10 PDT





Nella capitale Wanda Nara dovrebbe trasferirsi per un progetto televisivo (si parla di Ballando con le stelle) e allora ecco che i tifosi della squadra giallorossa sperano di averlo in rosa. Anche per ammirare più da vicino le curve sensuali e roventi della bella moglie-procuratrice. Ma è presto per mettere la parola fine a questa vicenda. L’ultima decisione, ovviamente, spetta proprio a lei.

