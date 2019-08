Rosa Perrotta, pianto a dirotto su Instagram: “Ditemi che è normale”

Essere genitori non è un mestiere facile e non è un gioco da ragazzi. Non lo è neanche se ti chiami Rosa Perrotta, che mamma lo è diventata da pochissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne sta prendendo adesso le misure con questa nuova vita, fatta di felicità, ovviamente, ma anche di tanti piccoli, o enormi, cambiamenti nella sua routine. Insieme a lei ovviamente il suo compagno d’avventura: il belo Pietro Tartaglione.

I due non si trattengono dal pubblicare sui social pezzi di questa nuova esperienza, per tenere aggiornati i fan, chiedere e dare consigli, condividere la gioia. E tra uno scatto e l’altro, una polemica e l’altra, ecco che oggi Rosa Perrotta è tornata a parlare della sua nuova vita da mamma e del piccolo Dodo. Lo ha fatto completamente in lacrime: “Ragazzi io mi auguro che sia normale, dopo circa due settimane, piangere ancora guardandolo. Ditemi che è normale, ditemi che non sono matta”. Continua a leggere dopo la foto.









“Lui è la parte migliore di me – continua a raccontare Rosa Perrotta – è la cosa più bella che abbia mai fatto. È che non ve lo so spiegare però chi è mamma lo sa. Io non pensavo fosse così, non immaginavo neanche lontanamente che fosse così. L’amore che si prova per un figlio è devastante”. Ed è proprio vero, lo si vede nel volto della influencer, che appare più brillante, più solare, più felice: “In tanti mi dite che sono cambiata. Che ho un’altra luce in viso. Chissà … Quello che so, è che non mi sono MAI sentita così appagata e serena nella mia vita”. Continua a leggere dopo la foto.





E anche ora che la sua vita è impegnatissima e la giornata non le da un attimo di tregua, Rosa Perrotta non si dimentica delle sue fan: “Avevo promesso di parlarvi del parto e ancora non l’ho fatto però mi capirete, dato che non ho molto tempo per me è diventato un po’ più difficile coordinare un po’ tutte le cose. Però prometto che appena starò un attimo tranquilla, e questo può succedere solo in presenza dei nonni, lo farò”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, il cuore di Rosa Perrotta sembra veramente esplodere di felicità. Anche se ultimamente non era stato tutto rosa e fiori suoi social: “Gente come voi rovina questo mezzo, che è pazzesco e stupendo, perché la condivisione è una cosa bellissima. È gente veramente frustrata, gente che sfoga nei social una repressione interiore”. Per fortuna è tutto passato, ora si gode alla grande il suo figlioletto.

“Nessuno mi tiene testa”. Taylor Mega parla del suo fidanzamento. E non usa mezzi termini