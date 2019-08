Vanessa Incontrada regala il suo décolleté ai fan: l’ultima foto è da ko

Vanessa Incontrada bomba sexy in costume da bagno. La bella conduttrice spagnola, che qualche giorno fa è stata criticata duramente dai fan per aver postato una foto mentre fuma, torna a far parlare di sé. Stavolta per il suo seno prorompente che Vanessa ha messo in bella mostra su Instagram. La Incontrada è attualmente in vacanza all’isola d’Elba insieme al marito Rossano e al figlio Isal Laurini e si gode il relax nel modo più spensierato possibile. Neanche lei resiste alla tentazione di postare una sua foto in costume da bagno.

“Nel sole 😊☀️Besitos Amigos 😙🦋” si legge nella didascalia della foto che mette in mostra le sue forme provocanti. Quel costume rosso, poi, esalta la sua femminilità. I fan vanno in tilt perché non è frequente che la Incontrada si faccia fotografare senza veli. Nella foto in questione Vanessa ha i capelli bagnati che le coprono il viso in modo sensuale e un sorriso malizioso che fa impazzire. Continua a leggere dopo la foto









I commenti dei follower sono tutti pieni di entusiasmo. “I miei complimenti… Simpatica, brava ed anche molto bella!”, “Sei la donna che più mi piace in tv vera e pulita.” “Sei bellissima Vanessa!”, “Il sole bacia i belli. Bellissima Vanessa”, “Non so come fanno a criticarti, sei in possesso di una bellezza acqua e sapone da fare invidia a tutto il genere femminile! Ovviamente non entro nel merito del talento perché non ce n’è veramente bisogno”, sono alcuni dei commenti sotto il post. Continua a leggere dopo la foto





E in effetti la sua bellezza è sconvolgente. E pensare che tempo fa la Incontrada era stata presa di mira dagli haters che le rimproveravano il fatto di non essere tornata in forma dopo la nascita del figlio. La Incontrada, come tutte le donne, aveva preso peso e non era riuscita a perdere i chili rapidamente. Normale. Eppure era stata criticata ed era stata apostrofata come grassa. Per lei fu un momento difficile ma riuscì a rialzare la testa e ad andare avanti dimostrando di essere superiore a certe stupidaggini. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Nel sole 😊☀️Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 12 Ago 2019 alle ore 4:11 PDT

Amata dal pubblico italiano, Vanessa Incontrada dimostrato una certa versatilità nel passare dalla TV alle fiction, accumulando un successo dopo l’altro. Ciò che piace è la sua spontaneità. Il suo essere una donna solare e sorridente. La sua ironia. La gioia di vivere che trasmette. La bellezza? Beh, la sua non passa di certo inosservata. Perché Vanessa è bella fuori e dentro. Continua così!

