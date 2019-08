“Miss Italia tutta la vita”. Cristina Chiabotto in forma strepitosa. E mostra le sue curve

È una vera e propria esplosione di bellezza il profilo Instagram di Cristina Chiabotto: centinaia di foto bellissime, scatti luminosi, fisico perfetto, semplicità e sensualità a livelli stellari. Si può proprio parlare in questo caso di una delle Miss Italia più belle di sempre. Anche perché dal 2004 ad oggi sono passati quindici anni e se lei continua ad essere così bella, anzi per molti è addirittura migliorata, qualcosa vorrà dire.

E se in televisione abbiamo perso un po' le sue tracce, ecco che sui social la bellezza della Chiabotto risplende più che mai e continua ad incamerare consensi e mi piace. Sono infatti 560 mila i follower che pendono dalle sue foto e ogni scatto viene sempre preso d'assalto. "Oltre che bellissima hai anche un costume favoloso" le scrive un fan. "Sempre stupenda", "Tu sei uno spettacolo meraviglioso e bello splendida come il colore del mare".









E beato chi è al suo fianco, verrebbe da dire. Cristina Chiabotto dal 2005 al 2017 è stata legata con l'attore Fabio Fulco, conosciuto durante la trasmissione Ballando con le stelle, ma la storia è naufragata malamente: "È così, purtroppo è successo. Non c'è stato un motivo scatenante. Ci siamo dati tanto l'uno con l'altro fino a esaurirci. Se credo che l'amore sia finito? Sì, penso di sì. Ora non posso sapere cosa sarà in futuro. Ho sentito alcune cose che ha detto e mi hanno ferito". Così aveva parlato in un'intervista di qualche tempo fa.





"Non è mai facile quando due persone si lasciano. Si soffre da entrambe le parti, è complicato sia per chi è lasciato sia per chi lascia. Il processo è diverso ma provoca sempre dolore. Per me lui resta intoccabile". Per fortuna che oggi al fianco di Cristina Chiabotto c'è il bel Marco Roscio, manager che ama stare lontano dai riflettori del gossip e dal mondo della televisione. I due, stando alle ultime notizie di gossip, si sposeranno il prossimo settembre.

Visualizza questo post su Instagram L’ora più bella 💙 Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: 8 Ago 2019 alle ore 10:07 PDT





Negli scatti che trovate qua sopra Cristina Chiabotto è più in forma che mai, tanto che alcuni followers le scrivono: "Ma come fai ad essere sempre così bella?", "Sembri una ventenne". Mentre un altro, più poetico, fa il verso alla sua didascalia. "L'ora più bella" aveva scritto l'ex Miss Italia. Lui le risponde: "Te riesci a fermare il tempo".

