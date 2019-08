Dopo la bufera, Gianluca Vacchi si traveste da donna e risponde alle critiche

Quando Gianluca Vacchi decide di rispondere lo fa ovviamente nel suo stile. Se pochi giorni fa l’imprenditore bolognese era finito nell’occhio del ciclone per colpa di un video pubblicato sulla sua pagina Instagram allora la risposta deve essere un altro video. Con i soggetti però invertiti. Così se in quello dello scandalo era lui a sculacciare le sue compagne di vacanza, in quest’ultimo è lui a farsi “menare” direttamente sul lato b.

Non solo: è anche vestito da donna, mentre le sue amiche sono tutte in abito da uomo. Una risposta a tutte le critiche erano scoppiate dopo aver visto le immagini dell’altro filmato, in cui lui, nel suo classico balletto e sopra la sua classica barca, toccava le natiche di queste splendide ragazze, tutte in pose sessualmente molto esplicite. Il coro delle critiche si era levato altissimo, con Gianluca Vacchi che non aveva mosso ciglio e aveva tirato dritto. Continua a leggere dopo la foto.









Per molti infatti il video di Gianluca Vacchi era “poco rispettoso nei confronti delle donne e del loro corpo, usato come un oggetto”. Addirittura aveva parlato la psicologa Elisia Giommi, autrice con Sveva Magaraggia di un libro intitolato “Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale” parlando della deriva sessista dei nostri media: “Non c’è il volto, è solo carne. È la riduzione di un corpo femminile a una sola sua parte erotica e quindi una trasformazione di questo soggetto femminile in funzione sessuale”. Continua a leggere dopo la foto.





Si era resa necessaria una risposta immediata e allora Gianluca Vacchi aveva dichiarato: “Io le rispetto molto. Impara a scherzare se vuoi rispettare la vita”. Ma le accuse erano molto gravi, il rumore che si è scatenato troppo fragoroso. E allora ecco la nuova risposta: cappello di paglia, orecchini, occhiali da sole, costume da donna in fantasia leopardata e ovviamente sandali col tacco. Il meglio (o il peggio) è però la minigonna con tanto di perizoma sotto. Continua a leggere dopo la foto.





Basterà questo per fermare le critiche su Gianluca Vacchi? Difficile, perché anche questo, in fondo è un video sessista: a sculacciare sono sempre persone in abiti maschili, ad essere sculacciata sempre una persona in abiti femminili. Chissà allora cosa si inventerà, in futuro, l’imprenditore più invidiato e criticato d’Italia.

