Nina Moric scatenata in vacanza: danza in tutta libertà e lato b in bella mostra

Sembra non finire più la vacanza di Nina Moric in quel di Zanzibar. La modella di origini croate si sta divertendo in compagnia del suo nuovo fidanzato Luigi Favoloso e al figlio Carlos, che ha avuto da Fabrizio Corona. Sono tantissime le foto che pubblica sul suo profilo Instagram, scatti roventi, foto sensuali in cui le sue curve appaiono veramente mozzafiato e la sua bellezza sembra quasi quella di una bambola. Ma non solo.

Troviamo anche immagini del fantastico panorama dell’isola, che ha dato alla showgirl gioie e dolori. Ricordate infatti la disavventura legata al malore e al virus che aveva contratto? “Sono riuscita a trovare un medico italiano che mi ha risolto tutti i problemi. Ora sto facendo una cura antibiotica. Sono stata attaccata da un batterio che ti mangia la carne fino ad arrivare all’osso”. Fortuna che ora è tutto passato. E Nina Moric si è rifatta così. Continua a leggere dopo la foto.









Le immagini, di cui trovate più in basso un fotogramma, arrivano direttamente dalla storia Instagram di Luigi Favoloso: Nina Moric appare in forma smagliante, più bella e solare che mai, impegnata nel ballo più sensuale degli ultimi tempi. Ovviamente il twerking, con quei passi e quelle mosse che fanno del sedere un vero e proprio strumento di musica ed erotismo. La reginetta in questo senso è Elettra Lamborghini, che lo ha fatto diventare veramente un suo simbolo, ma anche Nina Moric dobbiamo dire sa difendersi alla grande e ha sbalordito tutti. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma Nina Moric sembra essersi ripresa alla grande da quello spavento della malattia. Che era iniziata con questo annuncio: “Ragazzi, visto che in molto vi siete preoccupati, voglio dirvi che sto bene. Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio”. Per fortuna adesso sembra essere tutto parte del passato, e Nina si può solo divertire. Continua a leggere dopo la foto.





E tra balli, serate e scatti roventi in riva al mare, Nina Moric si butta alle spalle tutto quanto. Paure e rimpianti, malattia e pensieri negativi. Anche quelli legati all’ex marito Fabrizio Corona, oggi in carcere, a cui nei giorni scorsi in occasione del compleanno del figlio, aveva scritto: “Ci manchi, presto torneremo insieme”.

