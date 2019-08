Paura per Federico Fashion Style. Prima l’aggressione, poi la disperazione

Brutta disavventura per Federico Fashion Style. Il noto parrucchiere del programma di Real Time “Il salone delle meraviglie” ha raccontato il suo dramma su Instagram. Federico Fashion Style ha subito un grave furto: l’uomo, infatti, è stato derubato del suo Rolex in centro a Milano, più precisamente in Corso Como. Sulle sue Stories su Instagram ha raccontato la vicenda ai seguaci, mostrandosi molto provato e rivelando che quell’orologio molto importante era un dono dell’amica Valeria Marini.

Nella Story, Federico Fashion Style si è mostrato in Corso Como, cioè nel luogo dove è avvenuto il furto. Ha rivelato che questa mattina due uomini extracomunitari lo hanno accerchiato. Le loro intenzioni erano chiare: volevano derubarlo. Le cose sarebbero andate così: uno dei due gli si sarebbe avvicinato e, in un istante, gli avrebbe strappato via l’orologio. Un orologio molto costoso al quale era molto legato perché era un dono di Valeria Marini. Continua a leggere dopo la foto









Oltre al valore economico, l’orologio aveva anche un grande valore affettivo. L’influencer si è mostrato in lacrime e scioccato per l’accaduto. Nonostante sia apparso in condizioni “disastrose”, è stato criticato per via di una frase che non è piaciuta affatto. “Io direi che questa gente debba tornare al proprio paese”, ha detto. Ma quelle parole hanno aperto una polemica: i follower non hanno gradito quel commento inopportuno. Continua a leggere dopo la foto





Il post pubblicato dall’uomo sul suo profilo Instagram è stato poi rimosso perché ha violato le regole di IG, come lui stesso ha dichiarato. Non contento, Federico Fashion Style ha mostrato come l’hanno ridotto i due aggressori: ai follower ha fatto vedere il braccio graffiato e l’anello storto. “Mi è andata anche bene, poteva portarmi via anche il braccio”, ha aggiunto. “I criminali non piacciono a nessuno, ma non farne una questione di razza. La gente si divide in brave persone e in cattive persone” è stato uno dei commenti ricevuti dall’hair stylist. Continua a leggere dopo la foto





Anche il noto chef Rubio non è riuscito a tacere e ha attaccato il parrucchiere per aver specificato la razza dell’uomo: “Fai la vittima per raccogliere like e questa cosa non ti fa onore. Come sapevi che era nigeriano? Di gente brutta in Italia ne esiste tanta e tu sei il capo”. Per il momento Federico non ha replicato… Vediamo come andrà avanti la diatriba…

