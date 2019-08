Gianni Sperti, lo scatto bollente manda in estasi anche “lei”

Gianni Sperti, lo scatto bollente in costume manda in delirio i fan. L’amato opinionista di Uomini e donne è reduce da un viaggio in India che gli ha cambiato la vita. Certi posti sono magici e lasciano nel cuore sensazioni e ricordi indelebili. Neanche l’ex marito di Paola Barale potrà dimenticare i posti visitati, le tradizioni, il cibo e quel modo di vivere tutto diverso dal nostro. Ora Gianni Sperti è tornato in Italia ma si sente diverso: sente forte la nostalgia e vorrebbe tornare in India.

Ma per il momento resta qua, anche perché a breve inizieranno gli impegni lavorativi. Di ritorno da quel viaggio indimenticabile, Gianni ha regalato ai follower uno scatto da copertina. Nella foto è in costume e il suo fisico statuario è in bella mostra. Muscoli definiti e tonici, sensualità a mille: più il tempo passa, più Gianni è in forma. Dopo che Gianni ha postato quello scatto i follower non hanno potuto non notare il suo tatuaggio sulla coscia. Continua a leggere dopo la foto









Tutti si chiedono che significato abbia ma Gianni non si pronuncia. Si tratta di un tribale che ha un significato top secret (per i più). Sperti, infatti, ha solo detto di averlo fatto a maggio, niente di più. Tatuaggio a parte, Gianni Sperti è una vera bomba e i fan non possono che apprezzare tutte le sue grazie. “Sei Bellissimo”, “Super in forma”, sono alcuni dei commenti apparsi sotto al post dell’opinionista di Maria De Filippi. Sperti attualmente si trova in Puglia e si gode l’Italia pensando all’India. Continua a leggere dopo la foto





“B A C K H O M E. Ho voglia di visitare il mondo ma il mio cuore è italiano” si legge nella didascalia della foto. Tra chi commenta la foto dell’ex ballerino anche vari personaggi di Uomini e donne. Per esempio Pamela Barretta che gli scrive: “Bellissimo dentro e fuori. Un bacione Gianni”. Tra i commenti, a sorpresa, spunta anche quello di Ida Platano, la dama che ha creato all’interno del programma di Canale 5, un rapporto molto speciale con l’opinionista. Continua a leggere dopo la foto





“Bellissimo” con un cuore, commenta la Platano. Quel commento riaccende il gossip di una presunta relazione tra i due. Le voci sono state smentite ma i loro gesti affettuosi e la loro complicità non “convincono” al 100% i fan. I due saranno davvero solamente amici o stanno nascondendo qualcosa? Solo il tempo ce lo dirà. Comunque una cosa è certa: sarebbero proprio una bella coppia.

